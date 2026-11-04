El precio del dólar en Colombia se mantiene sobre los $3.200. La divisa estadounidense cerró las negociaciones sobre los $3.219, lo que se traduce en un ligero recorte de $19 respecto a la jornada anterior ($3.242).
Durante la sesión, el billete verde alcanzó un valor máximo de $3.248 y tocó un mínimo de $3.210. Además, la moneda se ubicó en un nivel promedio de $3.220.
De cara a las próximas jornadas, los analistas de JP Tactical proyectan que la moneda se inclinará cerca de la zona de los $3.160 y los $3.170.
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¿Qué está moviendo al dólar?
El comportamiento de la moneda a lo largo de este miércoles se vio marcado por las elecciones intermedias en EE. UU., cruciales para determinar el futuro del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Los inversionistas evalúan el cambio con los demócratas más fuertes en ambas cámaras del Congreso, lo que limitaría la agenda legislativa de la administración Trump.
En el plano local, el mercado está atento a la ley de rescate económico, cuyo desenlace podría impactar en el rumbo de la economía nacional el próximo año.
En indicadores internacionales, el petróleo a nivel mundial registra un retroceso. A esta hora, la referencia del barril WTI se cotiza sobre los US$88,39, mientras que el Brent se ubica sobre US$95,13.