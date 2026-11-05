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La Selección de Portugal perderá casi 100 millones de euros con la renuncia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo apalanca millones en patrocinios, eventos, transmisiones y ventas de camisetas

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Imágenes: Federación de Portugal e IA de Gemini

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Este jueves 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. El considerado mejor futbolista en la historia de ese país tomó la decisión luego de enfrentamientos con el cuerpo técnico y la dirigencia.

CR7 se va de Portugal siendo el máximo goleador histórico, toda vez que en 234 partidos alcanzó 146 anotaciones y 45 asistencias, lo que lo convierte, de momento, en el máximo goleador luso.

Apuestan casi US$130.000 a que Cristiano Ronaldo llorará en el Mundial 2026.
Imagen: @uefaeuro

La decisión de Cristiano Ronaldo va más allá de lo deportivo: su partida de la Selección de Portugal representa la salida de millones de euros que llegaban por cuenta de patrocinios, interacciones en redes sociales y otros conceptos.

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UNA MARCA VALORA

Un informe del Instituto Português de Administração e Marketing muestra que la marca personal del portugués tiene un valor global estimado en cerca de 850 millones de euros.

Los millones de euros que se lleva Cristiano Ronaldo por su salida de la Selección de Portugal

El ecosistema financiero que rodea a CR7 es capaz de proyectar la imagen del fútbol portugués a escala global. Para hacerse una idea, el alcance mediático y el impacto digital directo del exfutbolista del Real Madrid generan más de 100 millones de euros en valor de audiencia digital para la FPF durante la celebración de grandes torneos internacionales.

Esta cifra equivale a concentrar casi el 54 % de la atención y la cobertura mediática total de la selección, que llega a través de medios de comunicación, influenciadores y redes de extensión en mercados como el asiático.

Cristiano Ronaldo es un ancla comercial muy importante que jalona y potencia una red de más de 15 patrocinios globales y regionales asociados a su imagen.

Cristiano Ronaldo anuncia que el Mundial 2026 será el último de su carrera
Imagen: Composición Cuenta X @Cristiano/FIFA

El máximo goleador a nivel de selecciones tiene importantes alianzas comerciales con Nike, Herbalife, Binance, WHOOP y TAG Heuer, además de las marcas propias de CR7.

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El mismo informe del Instituto Português de Administração e Marketing muestra que Cristiano Ronaldo mueve de manera directa alrededor de 150 millones de euros anuales.

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