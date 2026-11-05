Tecnoglass reportó ingresos récord en tercer trimestre y proyecta superar US$1.100 millones en todo 2026

La vidriera barranquillera Tecnoglass dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, según los cuales tuvieron ingresos récord, a pesar de un entorno marcado por los altos costos del aluminio, los aranceles vigentes y un peso colombiano en su nivel más fuerte desde 2018
Los ingresos totales del tercer trimestre de 2026 aumentaron 19,2 % y alcanzaron un récord de US$310,6 millones, los más altos en la historia de la compañía, si se comparan con los US$260,5 millones reportados en el mismo trimestre del año anterior.
Al ver el detalle, los ingresos del segmento multifamiliar/comercial crecieron 30,9 % en relación con el mismo periodo de 2025 hasta US$192,4 millones, “impulsados por la ejecución de un backlog récord a medida que los proyectos progresan a etapas más avanzadas”.
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Por otro lado, los ingresos del segmento residencial unifamiliar crecieron 4,1 % anual hasta US$118,1 millones, lo que según la firma colombiana, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) refleja las continuas ganancias de participación de mercado, la expansión geográfica y los ajustes de precios, compensados parcialmente por un pico en los pedidos realizados en el segundo trimestre antes de los ajustes de precios de mayo.
Al dar a conocer el balance del tercer corte del año, José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass, destacó que este trimestre “combinó los mayores volúmenes de aluminio consumido junto con el aluminio comprado a los precios más altos alcanzados durante el primer semestre del año. Sin embargo, desde entonces hemos conseguido asegurar el suministro de aluminio a precios más favorables”.
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Otros resultados de Tecnoglass en el trimestre
La utilidad bruta del tercer trimestre fue de US$106,0 millones, con un margen bruto de 34,1 %, frente a los US$111,3 millones reportados hace un año. “Un peso colombiano más fuerte, que se revaluó aproximadamente 20 % frente al año anterior y 12 % frente al trimestre anterior, explicó cerca de 580 puntos básicos de la disminución de 860 puntos básicos”, resaltó la compañía.
Los gastos operacionales fueron US$74,0 millones en el tercer trimestre de 2026, frente a US$47,3 millones en el mismo trimestre del año anterior. El aumento reflejó principalmente cerca de US$15,5 millones de gastos asociados a los aranceles a las importaciones de ventanas de aluminio a Estados Unidos, junto con mayores gastos de transporte y comisiones asociados al crecimiento de los ingresos del trimestre y un peso colombiano más fuerte.
Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos operacionales fueron 23,8 % en el tercer trimestre de 2026, frente a 18,2 % en el mismo trimestre del año anterior, principalmente por los factores mencionados.
Adicionalmente, la utilidad neta fue de US$22,8 millones, frente a una utilidad neta de US$47,2 millones en el mismo trimestre del año anterior, incluida una pérdida por diferencia en cambio de moneda extranjera, como se ha explicado. La vidriera indicó que “estas ganancias y pérdidas sin impacto en caja corresponden a la remedición contable de activos y pasivos denominados en dólares frente al peso colombiano como moneda funcional”.
Por su parte, Christian Daes, director de operaciones (COO) de Tecnoglass, agregó: “Nuestro backlog alcanzó un récord de $4,78 billones de pesos (US$1.430 millones), continuando nuestra trayectoria de crecimiento secuencial ininterrumpido desde 2021 y refleja la ejecución exitosa de una creciente cartera de proyectos multifamiliares y comerciales. Seguimos firmando proyectos de gran tamaño en el mercado de hoteles y condominios de lujo y, después del cierre del trimestre, firmamos el proyecto más grande de nuestra historia, lo que sigue dándonos una sólida visibilidad para los próximos dos años”.
Proyección para el año completo 2026
En relación con las perspectivas para el cierre de este año, Santiago Giraldo, director financiero (CFO) de Tecnoglass, consideró que, con base en el desempeño en lo corrido de 2026 “y la visibilidad que nos da nuestra cartera de pedidos, estamos elevando nuestra proyección de ingresos para todo 2026 a un rango de US$1.100 a US$1.140 millones”.
Además, se revisó la proyección de Ebitda ajustado a un rango de US$210 a US$220 millones, lo que refleja “principalmente la revaluación de inventario de US$8,4 millones, sin impacto en caja, registrada en el tercer trimestre”.
El ejecutivo agregó que “sin ese efecto, nuestra proyección de Ebitda ajustado habría sido aproximadamente US$8,4 millones mayor. Unos ingresos superiores a lo esperado están ayudando a compensar los altos costos de las materias primas y un peso colombiano más fuerte”.
Indicó además que siguen optimistas con las tendencias de la demanda “y con nuestra capacidad de crecer muy por encima de la industria. Hacia adelante, estamos comprometidos en compensar totalmente el impacto de los aranceles en 2027, a medida que se materialicen los ahorros por automatización y el beneficio de mejores precios sobre todo el año”.
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