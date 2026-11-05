Gobierno De La Espriella explora con Air Europa nueva ruta entre Cali y Madrid

El Ministerio de Comercio explora la posibilidad de abrir una nueva ruta aérea entre Cali y Madrid, España, como parte de su agenda para fortalecer la conectividad internacional.
La iniciativa fue abordada durante una reunión en Madrid entre el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman Levy, y Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, junto con otros representantes de la compañía.
El encuentro permitió analizar la operación de la aerolínea en Colombia y fortalecer las conexiones entre ambos mercados, tanto para viajeros como para empresarios.
Actualmente, Air Europa opera las rutas Bogotá-Madrid y Medellín-Madrid. Además, anunció el inicio de operaciones de la conexión Barranquilla-Madrid para el próximo 18 de diciembre.
A estas conexiones podría sumarse Cali-Madrid, una alternativa que ampliaría las opciones de viaje entre el suroccidente colombiano y Europa y facilitaría el acceso de turistas y empresarios a otros destinos europeos mediante la red de conexiones de la compañía.
Conectividad aérea en la agenda con España
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El acercamiento con Air Europa hace parte de la agenda que adelanta el Gobierno De La Espriella en España, enfocada en promover a Colombia como destino de inversión, fortalecer las relaciones empresariales y generar nuevas oportunidades para el sector turístico.
En ese contexto, el Gobierno también anunció que realizará una nueva edición de la Milagro Week en Madrid, prevista para marzo de 2027. El encuentro buscará reunir a empresarios e inversionistas para explorar oportunidades comerciales y de inversión en el país.
La iniciativa se enmarca en la denominada Misión Crecer, con la que el Gobierno Nacional busca fortalecer los vínculos económicos internacionales y promover proyectos de desarrollo en las regiones.