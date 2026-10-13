Netflix se queda con los derechos del Mundial 2030 en España y da un golpe en el negocio de las transmisiones deportivas

Netflix dio un nuevo paso en el negocio de las transmisiones deportivas al adquirir los derechos audiovisuales exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA 2030 para España y Andorra. La plataforma ofrecerá en directo los 104 partidos del torneo, que reunirá a 48 selecciones y tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos.
El acuerdo, anunciado este martes 13 de octubre, representa una de las mayores apuestas de la compañía por el fútbol internacional y marca su entrada en la transmisión completa de un Mundial masculino en estos dos mercados, tradicionalmente atendidos por cadenas de televisión y operadores deportivos.
Aunque Netflix no reveló cuánto pagó por los derechos, la operación refleja el creciente interés de las plataformas digitales por adquirir grandes eventos deportivos, capaces de atraer millones de espectadores y fortalecer sus negocios de suscripción.
Para la FIFA, el acuerdo también representa una oportunidad de ampliar su relación comercial con las plataformas de streaming y diversificar los compradores de sus derechos audiovisuales, una de sus principales fuentes de ingresos.
¿Cómo transmitirá Netflix los 104 partidos del Mundial 2030?
Netflix tendrá los derechos para ofrecer todos los partidos del Mundial 2030 en España y Andorra. Sin embargo, el contrato contempla espacios de transmisión gratuita para garantizar que algunos de los partidos más importantes puedan verse por televisión abierta.
Según el anuncio oficial, en España estará disponible gratuitamente al menos un encuentro por jornada. Además, una cadena nacional recibirá un paquete que incluirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final del campeonato.
La cobertura de Netflix también irá más allá de los partidos. La plataforma prepara programas previos, análisis durante los descansos, espacios posteriores a los encuentros y resúmenes diarios, con una producción orientada especialmente al público español.
El Mundial 2030 será una edición histórica porque celebrará los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. Además de España, Portugal y Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay organizarán un partido conmemorativo cada uno.
España llegará al torneo como vigente campeona mundial, después de conquistar el título de 2026, un elemento que también aumenta el atractivo comercial de los derechos adquiridos por Netflix en ese mercado.
Netflix amplía su negocio deportivo con los derechos de la FIFA
La compra del Mundial 2030 no es el primer acuerdo entre Netflix y la FIFA. La plataforma ya había adquirido los derechos de transmisión de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031 para Estados Unidos y Canadá, consolidando una relación que ahora se extiende al fútbol masculino.
Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para incorporar eventos deportivos en directo a su oferta de entretenimiento. Netflix ya cuenta con programación relacionada con la NFL, la MLB, la WWE y grandes veladas de boxeo y artes marciales mixtas.
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Durante años, el negocio de la compañía estuvo concentrado principalmente en series, películas y documentales. Sin embargo, los eventos deportivos le permiten ofrecer contenidos que se consumen en tiempo real y que pueden incentivar nuevas suscripciones, además de abrir oportunidades comerciales vinculadas a la publicidad.
En España, Netflix también ha construido una oferta de documentales deportivos con producciones sobre Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, David Beckham y la liga española, entre otros protagonistas.
La operación también introduce un competidor de gran tamaño en el mercado de derechos audiovisuales, donde operadores tradicionales y plataformas especializadas han disputado históricamente la transmisión de los principales torneos de fútbol.