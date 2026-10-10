ASICS reunirá a más de 2.000 corredores en Medellín con premios de $44 millones en su Golden Run 2026

Medellín volverá a formar parte del circuito latinoamericano de la ASICS Golden Run, una competencia que reunirá a más de 2.000 corredores el próximo 25 de octubre de 2026, con una bolsa de premiación de $44 millones y la participación de atletas élite nacionales.
Será la segunda edición de esta carrera en la capital antioqueña, que comparte calendario con ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Lima. El evento tendrá dos distancias, 10 y 21 kilómetros, y una ruta renovada con la que los organizadores buscan mejorar la experiencia de los participantes.
Uno de los principales cambios frente a 2025 estará en el recorrido. La organización trabajó en un trazado con menos interrupciones y mayor fluidez, especialmente para los competidores de 21K, con el propósito de facilitar la búsqueda de mejores marcas personales.
“Regresar a Medellín con una ruta renovada, mayor premiación y medallas TOP 100 en 21K refleja nuestro compromiso con el running en Colombia”, afirmó Mayra Moreno, líder de marketing de ASICS para Colombia, Perú y Centroamérica.
ASICS Golden Run 2026 tendrá premios de hasta $7 millones para sus ganadores
La competencia distribuirá $44 millones entre las categorías masculina y femenina de las dos distancias. Los ganadores de los 21 kilómetros recibirán $7 millones cada uno, mientras que los vencedores de los 10 kilómetros obtendrán $2,5 millones.
Además del incentivo económico, la organización entregará una medalla especial TOP 100 a las primeras 100 mujeres y los primeros 100 hombres que crucen la meta de la media maratón.
Entre los atletas nacionales anunciados aparecen Jeisson Suárez, Johanna Echavarría, Edison Bernal, Carolina Tabares y David Gómez, quien ganó los 21 kilómetros en la primera edición disputada en Medellín.
La Universidad EAFIT será el punto de salida y llegada de ambas pruebas. Los participantes de 21K comenzarán a las 6:00 a. m., mientras que los de 10K lo harán diez minutos después.
El recorrido incluirá sectores como Las Vegas, el límite con Envigado, Monterrey, Bolívar, San Juan, Industriales, Carabobo y la avenida Ferrocarril.
La organización dispondrá de puntos de hidratación, atención médica y medidas de seguridad. El cierre de la ruta está previsto para las 9:00 a. m. y las restricciones de movilidad se anunciarán previamente.
Medellín gana importancia en la estrategia de ASICS en Colombia
Más allá de la competencia, la Golden Run hace parte de la apuesta de ASICS por fortalecer su presencia en el mercado colombiano del running, tanto mediante eventos deportivos como a través de su red comercial.
Actualmente, la marca japonesa cuenta con 12 tiendas en Colombia, tres de ellas ubicadas en Medellín. Las otras nueve están distribuidas en diferentes ciudades del país.
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La compañía busca acercarse a corredores de distintos niveles, desde quienes preparan sus primeros 10 kilómetros hasta deportistas que compiten por mejorar sus registros en media maratón.
En ese escenario, Medellín se consolida como una plaza importante para ASICS, que combina su oferta de calzado e indumentaria deportiva con la organización de experiencias dirigidas a la comunidad de corredores.
La Golden Run también permitirá reunir en un mismo evento a deportistas aficionados y atletas de alto rendimiento, con una premiación que busca incentivar la competencia en ambas distancias.