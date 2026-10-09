Estrella de la NBA se convierte en accionista del Atlético de Madrid y entra al negocio del fútbol europeo

El Atlético de Madrid sumó un nuevo inversionista internacional. Se trata de Shai Gilgeous-Alexander, estrella de los Oklahoma City Thunder y dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, quien decidió adquirir una participación accionaria en el equipo español y entrar al negocio del fútbol europeo.
El anuncio fue confirmado por el club, aunque no se revelaron el porcentaje de acciones adquirido ni el dinero desembolsado por el basquetbolista canadiense de 28 años, que se incorpora a un grupo de inversionistas liderado por el fondo estadounidense Apollo Sports Capital.
“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, aseguró Gilgeous-Alexander en el comunicado oficial.
La inversión llega en uno de los mejores momentos de su carrera. El jugador fue campeón de la NBA en 2025, también elegido MVP de las Finales, y conquistó dos premios consecutivos al mejor jugador de la temporada, en 2025 y 2026. Ahora busca ampliar su presencia empresarial fuera del baloncesto.
Los millones que rodean la inversión de Shai Gilgeous-Alexander
El canadiense también tiene una importante proyección económica. En 2025 firmó una extensión contractual por cuatro temporadas y aproximadamente US$285 millones con Oklahoma City Thunder, uno de los acuerdos más importantes de la NBA.
A sus ingresos deportivos se suma su relación comercial con Converse, marca de la que es director creativo de baloncesto y con la que desarrolla su propia línea de zapatillas.
Su llegada al Atlético se produce durante una reestructuración accionaria del conjunto español. En marzo de 2026, Apollo Sports Capital completó la adquisición de una participación mayoritaria en el club, operación que había sido anunciada en noviembre de 2025.
La nueva estructura mantuvo a Miguel Ángel Gil como consejero delegado y a Enrique Cerezo como presidente, mientras que Quantum Pacific Group permaneció como segundo mayor accionista.
Atlético de Madrid busca fortalecer su negocio internacional
Como parte de esta transformación, los accionistas aprobaron una ampliación de capital de hasta US$116 millones, destinada a respaldar las inversiones y el crecimiento del equipo.
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La incorporación de Gilgeous-Alexander también tiene un componente comercial. El Atlético considera que la proyección internacional del jugador puede contribuir a fortalecer su marca y ampliar su presencia en nuevos mercados.
El movimiento se suma a una tendencia entre las figuras de la NBA que invierten en clubes de fútbol. LeBron James tiene intereses empresariales vinculados al Liverpool, mientras que Kevin Durant ha participado en inversiones relacionadas con el Paris Saint-Germain.
Así, Gilgeous-Alexander amplía sus negocios deportivos con una participación en uno de los clubes más reconocidos de España, aunque el valor de su inversión continúa sin conocerse.