La final de la Copa Sudamericana 2026 dejó mucho más que un campeón en Barranquilla. El triunfo de Boca Juniors sobre Atlético Mineiro estuvo acompañado de un impacto económico estimado en US$60 millones, una ocupación hotelera del 100 % y una intensa movilización aérea: el 91 % de los visitantes encuestados llegó en avión.
El partido, disputado en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, terminó 2-0 a favor del conjunto argentino, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Ante más de 60.000 espectadores, Boca conquistó su tercera Sudamericana y puso fin a 18 años sin títulos internacionales.
Para Barranquilla, el encuentro representó una oportunidad de proyectarse internacionalmente y movilizar distintos sectores económicos. Según estimaciones de la Alcaldía y Conmebol, el evento generó cerca de 9.000 empleos directos e indirectos. La Encuesta de Turismo Receptivo, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, reveló que el 71,6 % de los visitantes viajó específicamente para disfrutar de la final.
Avianca y la demanda aérea que generó la final de la Sudamericana
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La magnitud del desplazamiento internacional convirtió al transporte aéreo en uno de los principales componentes económicos del encuentro.
Según el balance turístico divulgado este lunes 23 de noviembre, el 75,3 % de los visitantes encuestados fue de origen internacional, procedente de 19 países. Argentina encabezó la participación con el 59,7 %, seguida de Brasil, con el 13 %.
En ese contexto, Avianca, patrocinadora oficial de las competiciones de clubes de Conmebol, programó vuelos especiales sin escalas entre Buenos Aires y Barranquilla para los días 19 y 20 de noviembre.
La compañía también dispuso aeronaves Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 291 pasajeros, en la ruta Buenos Aires–Bogotá–Buenos Aires durante los días 19, 22 y 23 de noviembre.
Adicionalmente, anunció seis vuelos entre Bogotá y Barranquilla para atender los desplazamientos relacionados con el partido, sobre una oferta habitual superior a 200 vuelos semanales entre ambas ciudades.
La operación adquiere relevancia por el vínculo histórico de Avianca con Barranquilla, ciudad donde nació en 1919. Durante 2025, la compañía transportó más de 1,62 millones de pasajeros desde y hacia la capital del Atlántico.
La final también puso de relieve la relación entre el fútbol y el negocio aéreo, especialmente en eventos que concentran miles de desplazamientos internacionales en pocos días. Para Avianca, la operación se sumó a su presencia habitual en Barranquilla, donde transportó más de 1,22 millones de pasajeros y operó más de 9.200 vuelos entre enero y septiembre de 2026.
Hoteles llenos, turismo internacional y una Barranquilla movilizada
El impacto trascendió el estadio. Los turistas permanecieron en Barranquilla un promedio de 3,6 noches, con un gasto estimado de $5,3 millones por visitante. Entre los extranjeros, el promedio alcanzó $6,3 millones, frente a $2,4 millones de los nacionales.
El 62,9 % de los visitantes encuestados se hospedó en hoteles, mientras que los demás recurrieron a viviendas turísticas y otras alternativas de alojamiento.
La experiencia también se trasladó al Gran Malecón, visitado por más del 93 % de los turistas encuestados. Allí se desarrolló la Fiesta Sudamericana, mientras otros aficionados participaron en el banderazo de Boca Juniors y recorrieron atractivos como Puerto Mocho, Barrio Abajo y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
El transporte urbano también registró movimiento: Transmetro movilizó más de 35.000 usuarios durante la jornada del sábado.
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Además, el 97,5 % de los visitantes encuestados manifestó satisfacción con su experiencia y el 80,1 % afirmó que recomendaría conocer Barranquilla.
La final dejó así un balance que evidencia cómo un acontecimiento deportivo internacional puede dinamizar el transporte, la hotelería, el comercio y el turismo, más allá del resultado en la cancha.