La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, provocará un importante movimiento de viajeros hacia la capital del Atlántico. La Aeronáutica Civil proyecta que el aeropuerto Ernesto Cortissoz movilice cerca de 126.000 pasajeros durante diez días, un incremento del 25 % frente al mismo periodo de 2025.
Según las estimaciones de la entidad, entre el 17 y el 26 de noviembre se registrarían aproximadamente 125.900 movimientos de pasajeros, entre llegadas y salidas. La mayor demanda estará relacionada con los aficionados argentinos y brasileños que viajarán para presenciar el encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El impacto también se reflejará en la economía local. De acuerdo con el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, la final podría generar un movimiento económico superior a US$21 millones, impulsado por la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.
Final de la Sudamericana podría requerir hasta 37 vuelos adicionales
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Uno de los datos más llamativos del informe de Aerocivil es la llegada prevista de hasta 8.500 pasajeros internacionales asociados a la final. El escenario esperado contempla unos 6.000 viajeros, frente a los aproximadamente 370 que habitualmente llegan durante un mes desde Argentina y Brasil con Barranquilla como destino final.
Las proyecciones incluyen entre 2.000 y 3.200 pasajeros procedentes de Argentina, hasta 5.400 de Brasil y entre 260 y 640 de otros países, entre aficionados, delegaciones, periodistas y personal vinculado con la organización.
La mayor concentración de viajeros se espera entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Para el viernes, Aerocivil calcula la llegada de 8.800 pasajeros al Ernesto Cortissoz, frente a los 5.032 registrados en la jornada equivalente de 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 75 %.
Para atender esta demanda, podrían requerirse entre 16 y 37 vuelos chárter o adicionales de ida, con un escenario esperado de 24 operaciones. Latam anunció servicios especiales entre Buenos Aires y Barranquilla, mientras que Avianca reforzó su oferta aérea para facilitar el desplazamiento de aficionados.
Entre las medidas anunciadas por Avianca también figura la utilización de aviones Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 291 pasajeros, en la ruta Buenos Aires-Bogotá durante fechas próximas al encuentro.
Hoteles de Barranquilla esperan ocupación cercana al 100 %
El movimiento aéreo estará acompañado por una elevada demanda de alojamiento. Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, señaló que la ocupación hotelera podría acercarse al 100 % durante el fin de semana de la final.
Barranquilla dispone de más de 300 establecimientos de alojamiento, con aproximadamente 9.000 habitaciones y 17.000 camas, una infraestructura que recibirá a aficionados, delegaciones y visitantes relacionados con el evento.
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Las expectativas del sector empresarial también apuntan a la llegada de más de 125.000 visitantes nacionales e internacionales, una estimación turística independiente de los movimientos aeroportuarios calculados por Aerocivil.
La presión sobre el transporte se extenderá al regreso de los aficionados. Para el domingo 22 de noviembre, la autoridad aeronáutica proyecta la salida de unos 3.800 pasajeros internacionales, mientras que la demanda adicional en vuelos nacionales podría alcanzar los 4.300 viajeros.
Con estas cifras, la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se perfila como uno de los acontecimientos deportivos de mayor impacto para el transporte aéreo y el sector turístico de Barranquilla durante 2026.