Nike se quedó con uno de los contratos más emblemáticos del fútbol europeo. La compañía estadounidense reemplazará a Adidas como proveedor oficial del balón de la Champions League desde la temporada 2027-2028, poniendo fin a una relación comercial que comenzó en 2001 y que se extendió durante 26 años.
La decisión fue confirmada por la UEFA y contempla un acuerdo de cuatro temporadas, hasta 2031. La operación también comprende la Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, Youth League y Champions League de fútbol sala, ampliando considerablemente la presencia de Nike en las principales competiciones de clubes del continente.
El cambio supone un nuevo capítulo en la rivalidad comercial entre los dos fabricantes de artículos deportivos, con una oferta económica que habría duplicado el valor del contrato anterior.
Nike pagaría US$180 millones por los balones de la UEFA
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Aunque la UEFA no reveló las condiciones económicas del contrato, el diario británico The Guardian informó que Nike ofreció aproximadamente US$45 millones anuales para quedarse con los derechos, cerca del doble de lo que recibía Adidas.
De mantenerse ese importe durante las cuatro temporadas, el acuerdo alcanzaría aproximadamente US$180 millones. Nike consiguió imponerse a Adidas y Puma en un proceso competitivo cuya licitación comenzó en marzo de 2026, organizado por UC3, la sociedad comercial integrada por UEFA y European Football Clubs (EFC), junto con la agencia Relevent Football Partners.
Por primera vez, la Champions League, Europa League y Conference League tendrán un mismo proveedor de balones. Actualmente, Adidas fabrica los de la Champions, mientras que Kipsta, marca de Decathlon, suministra los de las otras dos competiciones.
El acuerdo también significa el regreso de Nike a la máxima competición europea, donde ya había suministrado los balones entre 1997 y 2001, antes de que Adidas asumiera el contrato.
El histórico balón de estrellas de la Champions podría desaparecer
Uno de los cambios más representativos estará relacionado con el diseño del balón. Desde 2001, Adidas utiliza el modelo Finale, caracterizado por sus estrellas inspiradas en el logotipo de la Champions League, que se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles de la competición.
Según The Guardian, Adidas conserva derechos sobre ese diseño, por lo que el tradicional balón de estrellas dejaría de utilizarse después de la final de 2027. Nike y UC3 trabajarán en una nueva propuesta visual, cuyos detalles todavía no han sido anunciados oficialmente.
La operación se suma a otro contrato histórico que Nike consiguió arrebatarle a su competidor alemán: el patrocinio técnico de la Selección de Alemania, que también cambiará de Adidas a Nike en 2027, después de más de siete décadas de relación con la marca de las tres franjas.
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En ese caso, el diario económico alemán Handelsblatt informó que Nike pagaría más de 100 millones de euros anuales durante ocho años, aproximadamente el doble de lo que desembolsaba Adidas.
Con ambos movimientos, Nike incorporará a su cartera comercial dos de las propiedades más reconocidas del fútbol europeo, mientras Adidas perderá asociaciones históricas que sostuvo durante décadas.