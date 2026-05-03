ESPN y Paramount+ se reparten la Champions League en Latinoamérica: Así cambiará todo desde 2027

La UEFA definió el nuevo mapa de derechos audiovisuales de la Champions League para el ciclo 2027-2031 y confirmó un cambio estructural en América Latina: ESPN y Paramount+ compartirán la transmisión del torneo desde la temporada 2027-2028. El acuerdo incluye México, Centroamérica y Sudamérica (excepto Brasil) y divide en partes iguales el 50 % de los partidos para cada operador.
El nuevo contrato tendrá una duración de cuatro años y responde a un proceso liderado por UC3, la empresa conjunta entre UEFA y la Asociación de Clubes Europeos, que adjudicó derechos en al menos 19 territorios con fuerte presencia de plataformas digitales.
Hasta 2027, ESPN mantiene derechos no exclusivos en América Latina, pero el nuevo esquema elimina la concentración en un solo operador y obliga a los usuarios a suscribirse a más de una plataforma para acceder a todos los partidos.
El modelo también confirma el avance del streaming en el negocio deportivo. Empresas como Disney+ y Paramount+ consolidan su presencia en un mercado donde los derechos de la Champions League forman parte de una industria que supera los 2.900 millones de euros anuales en ingresos audiovisuales, según reportes europeos citados por Reuters.
ESPN y Paramount+: así se reparte la Champions League en Latinoamérica
El nuevo esquema establece una distribución equitativa del torneo más importante de clubes del mundo. ESPN, a través de sus canales lineales y Disney+, tendrá el 50 % de los encuentros, mientras Paramount+ emitirá el otro 50 %.
Además, ESPN aseguró el 100 % de los derechos de la Europa League y la Conference League en la región, fortaleciendo su portafolio de competiciones europeas.
Este movimiento se suma a otras renovaciones estratégicas de la compañía en América Latina. ESPN ya extendió hasta 2030 los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que le garantiza una oferta robusta de fútbol internacional en múltiples plataformas.
Para Paramount+, el acuerdo marca su entrada directa al negocio de la Champions en Latinoamérica, ampliando una estrategia que ya incluye derechos en Estados Unidos y nuevos mercados en Europa.
En Brasil, el escenario será distinto. Warner Bros. Discovery mantendrá la exclusividad del torneo, lo que confirma que la región seguirá fragmentada en términos de distribución.
Streaming gana terreno en el negocio del fútbol
El ciclo 2027-2031 consolida una tendencia: las plataformas digitales ganan espacio frente a la televisión tradicional. La UEFA adjudicó derechos a compañías como Amazon, DAZN, Disney+ y Paramount+ en múltiples mercados, reflejando un cambio en el consumo deportivo.
En Reino Unido, por ejemplo, Paramount+ reemplazará a TNT Sports como principal emisor de la Champions League, mientras Amazon conservará partidos clave de los martes.
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Este modelo implica una fragmentación del contenido y un aumento en los costos para los usuarios, que deberán contratar varios servicios para seguir el torneo completo. Al mismo tiempo, incrementa la competencia entre plataformas por audiencias globales.