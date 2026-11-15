La NBA supera a la Premier League: sus equipos alcanzan un valor de marca de US$14.200 millones

La NBA acaba de superar al fútbol inglés en uno de los indicadores más importantes del negocio deportivo. El valor de marca conjunto de sus 30 franquicias alcanzó los US$14.200 millones en 2026, frente a los US$11.300 millones que suman los 20 clubes de la Premier League.
La diferencia, de US$2.900 millones, aparece en el informe anual de Brand Finance, que analiza el crecimiento comercial de los equipos y su capacidad para generar valor mediante reconocimiento, reputación y fortaleza de marca.
El resultado refleja un crecimiento del 34 % para la NBA respecto a 2025, cuando el valor combinado de sus franquicias había retrocedido un 8 %. Además, los 30 equipos registraron incrementos individuales de entre el 14 % y el 88 %, un comportamiento que evidencia la recuperación comercial de toda la competición.
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Sin embargo, superar a la Premier League en valor de marca no significa que el baloncesto estadounidense genere más ingresos que el fútbol inglés. El estudio compara específicamente el valor económico de las marcas de sus equipos, no la facturación total de ambas competiciones.
Golden State Warriors y Lakers dominan las marcas más valiosas de la NBA
Golden State Warriors conserva por quinto año consecutivo el primer lugar entre las marcas más valiosas de la NBA, con US$1.416 millones, un incremento del 14 % respecto al año anterior. La franquicia de San Francisco, liderada por Stephen Curry, recuperó buena parte del terreno perdido en 2025, cuando su valoración había caído un 18 %.
Los Angeles Lakers aparecen en la segunda posición con US$1.302 millones, después de registrar un crecimiento del 34 %, lo que les permitió reducir considerablemente la distancia frente a Warriors.
New York Knicks completa el podio con US$1.085 millones y un incremento del 51 %. Su valoración superó por primera vez los US$1.000 millones, consolidándose entre las tres marcas más importantes del baloncesto estadounidense.
Boston Celtics ocupa el cuarto puesto con US$881 millones, tras crecer un 44 %, mientras que Chicago Bulls cierra los cinco primeros lugares con US$795 millones y un aumento del 29 %.
La mayor sorpresa corresponde a Atlanta Hawks, que registró un crecimiento del 88 % hasta alcanzar los US$525 millones. El equipo ascendió nueve posiciones, del decimoquinto al sexto lugar, su mejor ubicación histórica en el ranking.
Según Brand Finance, el avance también responde a una mejor percepción de su administración. El 25 % de los aficionados consultados considera que Atlanta está bien gestionado, cinco puntos porcentuales por encima del promedio de la NBA.
El contrato de US$76.000 millones que disparó el negocio de la NBA
Detrás del crecimiento aparece una de las operaciones comerciales más importantes en la historia del deporte: el nuevo acuerdo de derechos audiovisuales de la NBA con ESPN, NBC y Amazon. El contrato está valorado en US$76.000 millones y tiene una duración de 11 temporadas, desde 2025-2026 hasta 2035-2036.
Su entrada en funcionamiento impulsó un aumento del 39 % en los ingresos por transmisiones de la competición, según Brand Finance, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento del valor de marca de sus franquicias.
El acuerdo permite distribuir los partidos mediante televisión tradicional y plataformas digitales, ampliando las posibilidades de exposición comercial de los equipos.
Este modelo también beneficia a franquicias que no cuentan con el reconocimiento internacional de Lakers, Warriors o Celtics, pues todas participan del crecimiento de los ingresos audiovisuales negociados por la liga.
Para los patrocinadores, la expansión de las transmisiones representa nuevas oportunidades de publicidad, activaciones comerciales y acceso a consumidores en diferentes mercados.
La consultora también encontró diferencias en la fortaleza de las marcas. Lakers lidera este indicador, mientras que Celtics destaca por la relación con sus aficionados: registra un nivel de interacción del 22 %, frente al promedio del 12 % de la competición.
La NBA alcanza un valor empresarial de US$175.600 millones
El crecimiento comercial también se refleja en el valor empresarial de las franquicias, una medición diferente del valor de marca que contempla el conjunto del negocio de cada equipo.
Brand Finance estima que las 30 franquicias alcanzan una valoración empresarial combinada de US$175.600 millones, frente a los US$163.000 millones registrados en 2025.
Golden State Warriors vuelve a encabezar esta clasificación, con un valor empresarial estimado de US$15.100 millones, aproximadamente 4,6 veces el de New Orleans Pelicans, la franquicia de menor valoración, con US$3.300 millones.
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La NBA también registró ingresos conjuntos cercanos a US$12.500 millones durante 2025, una cifra que permite dimensionar el tamaño económico de la competición.
En la comparación con otras ligas estadounidenses, la NFL continúa liderando el valor de marca acumulado, con US$28.600 millones entre sus 32 franquicias, aproximadamente el doble que la NBA. La MLS, por su parte, alcanza los US$2.100 millones, casi siete veces menos que el baloncesto estadounidense.