Stephen Curry hace historia en la NBA: será el primer jugador en superar los US$200 millones de ingresos en un año

Stephen Curry está a punto de establecer un nuevo récord económico en la NBA. El base de Golden State Warriors se convertirá en el primer jugador activo de la liga estadounidense en superar los US$200 millones de ingresos durante una temporada, impulsado principalmente por sus acuerdos comerciales y actividades empresariales.
De acuerdo con las estimaciones de Forbes para la temporada 2026-2027, el basquetbolista de 38 años recibirá US$203,6 millones, una cifra que lo consolida como el jugador mejor pagado de la competición por segundo año consecutivo.
De ese total, US$62,6 millones corresponden a su salario con Golden State Warriors, mientras que los US$141 millones restantes provendrán de patrocinios, licencias y otros negocios.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
Con estas proyecciones, Curry también se convertirá en el primer jugador de la NBA en superar los US$60 millones de salario anual y romperá su propio récord de ingresos comerciales, establecido en US$100 millones durante la temporada 2024-2025.
El millonario negocio de Stephen Curry fuera de la NBA
Una de las principales razones detrás del crecimiento de sus ingresos es su nueva relación comercial con la marca china Li-Ning, después de finalizar su vínculo con Under Armour en noviembre de 2025.
El acuerdo con Li-Ning, anunciado en junio de 2026, estaría valorado en US$400 millones durante diez años, según Forbes. La alianza contempla el lanzamiento de una línea de zapatillas asociada al jugador, previsto para comienzos de 2027.
La salida de Curry también tuvo consecuencias económicas para Under Armour. La compañía anticipó que la separación podría provocar una caída del 1 % en sus ingresos anuales, reflejando la importancia comercial que había adquirido el jugador para su negocio de baloncesto.
Además de Li-Ning, Curry mantiene relaciones comerciales con empresas como Chase, Rakuten y Glaukos. Su actividad empresarial también incluye Unanimous Media, compañía de producción audiovisual con la que ha desarrollado proyectos vinculados al entretenimiento.
El estadounidense entra así en un grupo reducido de deportistas que han generado al menos US$100 millones anuales fuera de sus respectivas competiciones, junto con figuras como Tiger Woods, Roger Federer, Conor McGregor y Shohei Ohtani.
Curry supera a LeBron James y Kevin Durant en ingresos
El impacto económico del jugador también se refleja en la clasificación de los basquetbolistas mejor remunerados.
Según Forbes, Kevin Durant ocupa el segundo puesto con US$104,9 millones, seguido de Giannis Antetokounmpo, con US$103,5 millones.
LeBron James, quien encabezó esta clasificación durante once temporadas consecutivas, aparece en el cuarto lugar con ingresos estimados de US$93,9 millones.
En conjunto, los diez jugadores mejor pagados de la NBA generarán US$958 millones durante la temporada 2026-2027, un incremento del 6 % frente al récord de US$902 millones registrado el año anterior.
De esa cantidad, US$469 millones provendrán de negocios y actividades comerciales fuera de las canchas, una muestra del creciente peso de los patrocinios y las marcas personales en la economía del baloncesto profesional.
Recomendado: Stephen Curry, Kyrie Irving y otras estrellas lanzan un nuevo negocio millonario fuera de la NBA
El récord proyectado de Curry también lo situaría en un grupo exclusivo del deporte mundial. Desde que Forbes comenzó a registrar estos ingresos en 1990, solo Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo y Jon Rahm habían superado los US$200 millones en un periodo de doce meses, sin ajustar las cifras por inflación.