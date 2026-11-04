David Ospina anuncia su retiro del fútbol tras 20 años de carrera: los títulos y negocios que marcaron su trayectoria

David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional después de 20 años de trayectoria. El arquero antioqueño, de 38 años, confirmó su decisión mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera en la que defendió las camisetas de Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr.
Su despedida marca el cierre de una de las trayectorias más destacadas de un guardameta colombiano, tanto por sus títulos internacionales como por su protagonismo con la Selección Colombia.
La decisión estuvo relacionada con las secuelas de una lesión en el codo derecho sufrida en enero de 2023, durante su etapa en Arabia Saudita. Aunque Ospina regresó a Atlético Nacional en 2024 e intentó prolongar su carrera con el Atlante de México en 2026, una recaída le impidió debutar con el conjunto mexicano, que decidió poner en pausa su vínculo contractual mientras avanzaba su recuperación.
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En su despedida, el futbolista reconoció que no se marchaba por voluntad propia, sino porque debía escuchar las señales de su cuerpo.
David Ospina: 14 títulos y una carrera internacional
Ospina debutó profesionalmente con Atlético Nacional en 2006 y fue protagonista del bicampeonato colombiano de 2007, antes de dar el salto al fútbol europeo en 2008. Permaneció seis temporadas en el Niza de Francia y posteriormente fichó por el Arsenal de Inglaterra, donde conquistó dos FA Cup y tres Community Shield. En 2018 llegó al Napoli, inicialmente en condición de préstamo, y conquistó la Copa Italia de 2020, mientras que en 2022 se incorporó al Al-Nassr de Arabia Saudita.
En total, el guardameta consiguió 14 títulos a nivel de clubes, siete de ellos con Atlético Nacional, institución a la que regresó en 2024 después de 16 años en el exterior. Su último partido oficial lo disputó el 23 de mayo de 2026, en la victoria 3-1 frente al Deportes Tolima, por las semifinales de la Liga colombiana.
Los contratos y negocios que acompañaron su trayectoria
Además de sus logros deportivos, la carrera de Ospina estuvo vinculada a operaciones en el mercado de transferencias y acuerdos comerciales con reconocidas empresas. Uno de sus movimientos más importantes se concretó en 2019, cuando Napoli adquirió definitivamente sus derechos deportivos al Arsenal por una cifra estimada en 3,5 millones de euros.
Fuera de las canchas, su reconocimiento también atrajo el interés de marcas internacionales. Motorola lo nombró embajador para el Mundial 2026, mientras que Kalley lo vinculó a una campaña de televisores relacionada con el torneo.
A estas alianzas se sumó su relación comercial con Adidas, consolidando una presencia publicitaria que trascendió su actividad como futbolista profesional.
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El legado de David Ospina en la Selección Colombia
El arquero disputó 131 partidos con la Selección Colombia, registro que comparte con James Rodríguez como el más alto en la historia del combinado nacional. Participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de integrar el equipo subcampeón de la Copa América 2024.
Su despedida cierra una etapa de dos décadas marcada por títulos, transferencias internacionales y acuerdos comerciales que acompañaron su consolidación como referente del fútbol colombiano.