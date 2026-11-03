Fórmula 1 Economía del deporte El deporte en negocios Valora Sports

Cadillac podría cambiar de dueño en su primera temporada de Fórmula 1: el equipo está valorado en US$3.000 millones

Al menos siete inversionistas estarían interesados en Cadillac, que atraviesa una temporada sin puntos y afrontaría pérdidas cercanas a US$400 millones.

Por: -
Cadillac podría cambiar de dueño en su primera temporada de Fórmula 1
Cadillac podría cambiar de dueño en su primera temporada de Fórmula 1. Imagen: Cadillac

Compártelo en:

La escudería Cadillac, que debutó en la Fórmula 1 en marzo de 2026, podría experimentar un cambio de propietario antes de completar su primera temporada. El empresario estadounidense Mark Walter, quien controla el equipo a través de TWG Global, está explorando la venta de su participación mayoritaria en una operación que valoraría la escudería en al menos US$3.000 millones.

Según reveló The Wall Street Journal, existen al menos siete interesados en el negocio. Entre ellos aparece Fenway Sports Group, propietario del Liverpool FC y de los Boston Red Sox.

La noticia representa un cambio de postura frente a lo expresado anteriormente por TWG Global, que había descartado desprenderse de su participación en Cadillac.

Sergio &apos;Checo&apos; Pérez volverá a la Fórmula 1: Sorprende al llegar a nueva escudería
Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, nuevos pilotos de la escudería Cadillac de Fórmula 1. Imagen: Cuenta oficial X @F1

Cadillac en Fórmula 1: una inversión millonaria sin resultados deportivos

Recibe el negocio del deporte en tu correo

Cifras, contratos y decisiones que mueven la industria deportiva en Colombia y la región. Un correo, sin ruido.
Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín de Valora Sports en tu correo.
UNA MARCA VALORA

El posible negocio llega en medio de una complicada temporada de estreno. Cadillac ocupa la última posición del Mundial de Constructores de 2026, sin puntos después de 19 grandes premios, pese a contar con dos pilotos experimentados como Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

La entrada al campeonato exigió una inversión considerable. TWG y General Motors desembolsaron US$450 millones por el ingreso a la parrilla y comprometieron al menos otros US$1.000 millones para poner en marcha el proyecto. A esto se suman pérdidas estimadas en US$400 millones durante 2026, principalmente relacionadas con los costos iniciales de operación y el desarrollo comercial de la escudería.

Sin embargo, el valor de Cadillac refleja el crecimiento económico de la Fórmula 1. Según estimaciones de Sportico, las escuderías alcanzaron una valoración promedio de US$3.420 millones en 2025, frente a US$1.610 millones en 2023.

Los otros negocios de Mark Walter y el futuro de Cadillac

La posible venta también coincide con una reorganización del portafolio deportivo de Walter, quien acordó vender su participación en Los Angeles Lakers y se desprendió de sus acciones en Chelsea FC.

Estos movimientos ocurren mientras el empresario enfrenta investigaciones federales relacionadas con operaciones financieras de aseguradoras vinculadas a sus negocios. No obstante, no se ha establecido que estas investigaciones sean la causa directa de una eventual venta de Cadillac.

Mark Walter es el nuevo propietario de Los Ángeles Lakers por US$10.000 millones.
El empresario estadounidense Mark Walter compraría Cadillac. Imagen: FB Ángeles Lakers

Recomendado: La escudería Cadillac ficha un nuevo socio estratégico para su debut en la Fórmula 1 2026: ¿De quién se trata?

Por ahora, General Motors mantiene su participación en la escudería y su proyecto de desarrollar motores propios para competir a partir de 2029. Actualmente, Cadillac utiliza unidades de potencia Ferrari.

Así, mientras el equipo busca conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1, su futuro accionarial podría convertirse en uno de los grandes negocios del automovilismo.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar