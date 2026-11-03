Cadillac podría cambiar de dueño en su primera temporada de Fórmula 1: el equipo está valorado en US$3.000 millones

La escudería Cadillac, que debutó en la Fórmula 1 en marzo de 2026, podría experimentar un cambio de propietario antes de completar su primera temporada. El empresario estadounidense Mark Walter, quien controla el equipo a través de TWG Global, está explorando la venta de su participación mayoritaria en una operación que valoraría la escudería en al menos US$3.000 millones.
Según reveló The Wall Street Journal, existen al menos siete interesados en el negocio. Entre ellos aparece Fenway Sports Group, propietario del Liverpool FC y de los Boston Red Sox.
La noticia representa un cambio de postura frente a lo expresado anteriormente por TWG Global, que había descartado desprenderse de su participación en Cadillac.
Cadillac en Fórmula 1: una inversión millonaria sin resultados deportivos
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El posible negocio llega en medio de una complicada temporada de estreno. Cadillac ocupa la última posición del Mundial de Constructores de 2026, sin puntos después de 19 grandes premios, pese a contar con dos pilotos experimentados como Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
La entrada al campeonato exigió una inversión considerable. TWG y General Motors desembolsaron US$450 millones por el ingreso a la parrilla y comprometieron al menos otros US$1.000 millones para poner en marcha el proyecto. A esto se suman pérdidas estimadas en US$400 millones durante 2026, principalmente relacionadas con los costos iniciales de operación y el desarrollo comercial de la escudería.
Sin embargo, el valor de Cadillac refleja el crecimiento económico de la Fórmula 1. Según estimaciones de Sportico, las escuderías alcanzaron una valoración promedio de US$3.420 millones en 2025, frente a US$1.610 millones en 2023.
Los otros negocios de Mark Walter y el futuro de Cadillac
La posible venta también coincide con una reorganización del portafolio deportivo de Walter, quien acordó vender su participación en Los Angeles Lakers y se desprendió de sus acciones en Chelsea FC.
Estos movimientos ocurren mientras el empresario enfrenta investigaciones federales relacionadas con operaciones financieras de aseguradoras vinculadas a sus negocios. No obstante, no se ha establecido que estas investigaciones sean la causa directa de una eventual venta de Cadillac.
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Por ahora, General Motors mantiene su participación en la escudería y su proyecto de desarrollar motores propios para competir a partir de 2029. Actualmente, Cadillac utiliza unidades de potencia Ferrari.
Así, mientras el equipo busca conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1, su futuro accionarial podría convertirse en uno de los grandes negocios del automovilismo.