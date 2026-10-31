El PSG sorprende con una alianza inédita que llevará la ciencia y el cuidado personal al fútbol

El grupo francés de belleza L’Oréal anunció una alianza estratégica con el Paris Saint-Germain (PSG) que estará vigente hasta 2028 y marca su primera incursión en acuerdos comerciales con clubes de fútbol.
Con este convenio, la multinacional se convierte en socio oficial de belleza del equipo parisino, una colaboración que busca conectar el deporte de alto rendimiento con la investigación científica, el cuidado personal y la innovación.
El acuerdo también representa una nueva apuesta comercial para ambas organizaciones, que comparten sus orígenes en París y buscan ampliar su presencia internacional mediante iniciativas dirigidas a los deportistas y aficionados.
El PSG cuenta con más de 250 millones de seguidores en redes sociales, según las cifras divulgadas en el anuncio, mientras que L’Oréal tiene presencia en más de 150 países y reúne un portafolio de 40 marcas internacionales.
Aunque las compañías no revelaron el valor económico del contrato, la alianza contempla la participación de diferentes marcas del grupo de belleza.
Alianza entre L’Oréal y PSG: Vichy tendrá presencia en el equipo masculino
La primera marca que participará en esta colaboración será Vichy Laboratoires, que se convertirá en socio oficial para el cuidado de la piel y el cabello del primer equipo masculino del Paris Saint-Germain.
Como parte del acuerdo, los equipos científicos de Vichy trabajarán en el PSG Campus, ubicado en Poissy, Francia, donde desarrollarán estudios observacionales relacionados con la salud de la piel, el cuero cabelludo, el bienestar y el rendimiento deportivo.
La iniciativa también contempla la elaboración de contenidos educativos sobre salud y cuidado dermatológico, utilizando conocimientos obtenidos en el entorno del deporte de élite.
Además, Vichy suministrará productos para las rutinas de cuidado de los futbolistas, tanto en las instalaciones de entrenamiento como en el estadio Parque de los Príncipes.
Una estrategia comercial para llegar a más aficionados
La colaboración también tendrá presencia durante determinados partidos del PSG como local, mediante experiencias y actividades de las marcas de L’Oréal dirigidas a los seguidores del club.
Para la multinacional, el acuerdo representa una oportunidad de ampliar su exposición en el deporte profesional y aprovechar el alcance internacional del conjunto francés.
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L’Oréal registró ventas por 44.050 millones de euros en 2025 y cuenta con más de 95.000 empleados en el mundo.
Por su parte, el PSG continúa desarrollando su estrategia comercial más allá del fútbol, mediante acuerdos vinculados con sectores como la moda, el entretenimiento y el cuidado personal.