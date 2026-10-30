Adiós al histórico San Siro: Milan e Inter presentan su nuevo estadio con millonaria inversión

Milan e Inter de Milán dieron un paso decisivo hacia el final de una era en el fútbol italiano. Ambos clubes presentaron oficialmente el proyecto del recinto que reemplazará al histórico San Siro como sede de sus partidos y llevará el nombre comercial de Generali Stadium, gracias a un acuerdo con la aseguradora italiana.
La presentación se realizó en el Castillo Sforzesco de Milán y permitió conocer los detalles de una infraestructura que tendrá capacidad para aproximadamente 71.500 espectadores. El proyecto busca modernizar la experiencia de los aficionados y fortalecer los ingresos comerciales de dos de los clubes más importantes de Europa.
La iniciativa está respaldada por RedBird Capital Partners y Oaktree, propietarios del Milan y del Inter, respectivamente, y forma parte de una transformación urbanística que cambiará el entorno del actual estadio Giuseppe Meazza.
¿Cuánto costará el nuevo estadio de Milan e Inter?
El proyecto contempla una inversión multimillonaria que, según estimaciones divulgadas por medios europeos, podría alcanzar los 2.300 millones de euros si se incluyen las obras del estadio y el desarrollo urbanístico de sus alrededores.
Más allá de la construcción del recinto, uno de los aspectos más importantes es el acuerdo de derechos de nombre con Generali, una operación que permitirá a los clubes explotar comercialmente una infraestructura compartida.
Aunque no se han divulgado los términos económicos completos del patrocinio, los equipos describieron el acuerdo como uno de los más importantes del deporte internacional en esta categoría.
El estadio fue diseñado por los estudios Foster + Partners y MANICA. Contará con dos niveles de tribunas, zonas de hospitalidad, espacios comerciales y una estructura destinada a acercar a los aficionados al terreno de juego.
Además, el complejo estará integrado a un proyecto de regeneración urbana de 281.000 metros cuadrados, con áreas verdes, espacios públicos, establecimientos comerciales y zonas de entretenimiento.
Este modelo busca convertir el estadio en una fuente de ingresos durante todo el año, más allá de los partidos de fútbol, mediante actividades comerciales, culturales y experiencias para los visitantes.
¿Qué pasará con San Siro y cuándo estará listo el nuevo estadio?
La construcción del Generali Stadium está prevista para comenzar en 2028, mientras que su inauguración se proyecta para la temporada 2031/32, siempre que se obtengan las autorizaciones necesarias.
El objetivo es que la infraestructura esté disponible antes de la Eurocopa de 2032, organizada conjuntamente por Italia y Turquía.
Por su parte, el histórico San Siro, inaugurado en 1926 y escenario de algunas de las noches más recordadas del fútbol europeo, será parcialmente demolido. Una parte de su estructura se conservará dentro del plan de transformación urbana.
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El proyecto también representa un cambio en el modelo de negocio de los clubes italianos, que buscan acercarse a las grandes instituciones europeas mediante instalaciones modernas, mayores ingresos por hospitalidad y nuevas oportunidades de explotación comercial.
Para Milan e Inter, el nuevo estadio no solo significará despedirse de un escenario centenario, sino también desarrollar una infraestructura que fortalezca su competitividad económica y deportiva durante las próximas décadas.