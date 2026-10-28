Estadio Atanasio Girardot de Medellín termina primera fase de obras y prepara licitación para su modernización

La modernización del estadio Atanasio Girardot de Medellín avanza hacia una nueva etapa. La Alcaldía anunció este miércoles 28 de octubre la finalización del desmonte de la cubierta occidental, una intervención que incluyó el retiro de más de 600 toneladas de material.
Los trabajos se desarrollaron sin suspender los partidos de fútbol colombiano ni los demás eventos programados en el escenario deportivo, utilizado habitualmente por Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Con esta intervención terminada, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) prepara la apertura de la licitación para ejecutar las obras de modernización, que incluyen la construcción de un tercer nivel en las tribunas del estadio.
Atanasio Girardot tiene lista la documentación para abrir licitación
Emiro Valdés López, gerente de la EDU, confirmó que la entidad ya cuenta con los planos, estudios, diseños, licencia, presupuesto y pliegos definitivos necesarios para publicar el proceso de contratación.
Sin embargo, la apertura formal de la licitación depende de la constitución de un patrimonio autónomo mediante una fiducia, mecanismo que permitirá administrar los recursos destinados a las etapas de construcción y operación del proyecto.
En paralelo, la EDU adelanta el proceso de selección de la interventoría que se encargará de supervisar las obras, el cual, según la entidad, avanza conforme al cronograma establecido.
La modernización se desarrollará mediante una asociación público-pública entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la EDU, suscrita el pasado 16 de septiembre.
Este modelo establece las responsabilidades de financiación, construcción, operación y mantenimiento del estadio. La Alcaldía aseguró que el escenario conservará su carácter 100 % público.
¿Qué trabajos finalizaron en el estadio Atanasio Girardot?
La cubierta occidental tenía una extensión de 2.338 metros cuadrados, de los cuales fueron desmontados 1.930. Los 408 metros cuadrados restantes corresponden al sector del Puesto de Mando Unificado (PMU).
La intervención también incluyó el corte completo de ocho vigas y parcial de otras seis, la instalación de 28 platinas de refuerzo y la impermeabilización preventiva de 2.449,5 metros cuadrados de la tribuna occidental alta.
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Según el Distrito, los trabajos generaron 122 empleos y permitieron recuperar la vía de servicio aledaña al estadio, utilizada por personas que practican actividades deportivas en el sector.
El proyecto de modernización contempla aumentar la capacidad del Atanasio Girardot de aproximadamente 45.000 a más de 60.000 espectadores, aunque el anuncio de este miércoles no establece una fecha para el comienzo de las obras principales.