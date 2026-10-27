James Rodríguez prepara nuevo negocio en Colombia con el que busca vender más de 200.000 productos

James Rodríguez continúa ampliando su actividad empresarial fuera de las canchas. El futbolista colombiano anunció una alianza con Quest, marca de moda caleña con la que lanzará una colección de ropa inspirada en su trayectoria deportiva y su identidad personal.
La colaboración tiene una proyección comercial de más de 200.000 prendas vendidas, según informó la compañía. Su lanzamiento está programado para el próximo 5 de noviembre y contará con una segunda etapa en diciembre, como parte de una estrategia para fortalecer la presencia de la marca en el mercado nacional.
El proyecto llega en un momento en el que James busca aprovechar su reconocimiento internacional para desarrollar nuevas oportunidades comerciales. Su paso por clubes como Real Madrid y Bayern Múnich, además de su protagonismo con la Selección Colombia, lo han convertido en una figura atractiva para distintas marcas.
La alianza también representa una oportunidad de expansión para Quest, que cuenta con más de 170 tiendas en Colombia y busca establecer una relación comercial de largo plazo con el futbolista.
Así será la nueva colección de James Rodríguez con Quest
La colección llevará el nombre de World Champion y combinará prendas urbanas con elementos representativos de la carrera del colombiano.
Entre sus características estarán la silueta de su celebración y el sello JR10, que se integrarán con Club1995, una línea de Quest inspirada en la historia de la compañía.
La primera entrega incluirá camisetas de silueta holgada y nueve referencias de gorras, que serán distribuidas mediante diferentes lanzamientos.
«Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha», explicó James Rodríguez en declaraciones compartidas por la compañía.
El futbolista también destacó que desarrollar este proyecto en medio de su regreso al fútbol colombiano tiene un significado especial, pues le permite fortalecer su conexión con los aficionados que han acompañado su carrera. Las prendas estarán disponibles desde el 5 de noviembre en las tiendas físicas de Quest y a través de su plataforma de comercio electrónico.
El negocio detrás de la alianza entre James Rodríguez y Quest
La colaboración forma parte de una estrategia que Quest desarrolla desde hace cuatro años mediante asociaciones con figuras del fútbol colombiano.
Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía, explicó que el objetivo es destacar otras facetas de James, especialmente su perfil empresarial y su capacidad para desarrollar proyectos fuera del deporte.
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La empresa busca aprovechar esa conexión con los consumidores para impulsar una línea premium que combine moda, identidad deportiva y prendas para el uso cotidiano.
En diciembre se presentará una segunda etapa de la colaboración, con una propuesta más amplia de productos funcionales y versátiles, según los planes anunciados por la marca.
Quest también evalúa organizar un encuentro presencial entre James y sus clientes más fieles, aunque todavía no se han confirmado fechas ni condiciones para esta actividad.