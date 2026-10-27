Mbappé se disculpa con China por una broma, pero pone en riesgo un mercado millonario para el Real Madrid y LaLiga

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, pidió disculpas este martes 27 de octubre después de que una broma sobre el histórico dirigente chino Mao Zedong provocara una crisis comercial que ya dejó al futbolista sin varios patrocinadores y afectó las transmisiones de LaLiga en China
La polémica comenzó cuando el francés fue consultado en el programa de entrevistas The Bridge sobre cuál era su meme favorito. En su respuesta recordó un montaje que mostraba su rostro sobre el cuerpo de Mao Zedong, fundador de la República Popular China en 1949.
«Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», expresó el jugador. Aunque no mencionó directamente a Mao, sus palabras generaron críticas en las redes sociales del país asiático.
La controversia llevó a Mbappé a pronunciarse públicamente. El delantero reconoció que su comentario fue desafortunado, lamentó haber herido a ciudadanos chinos y manifestó su respeto por el pueblo y la historia del país.
China suspende transmisiones de LaLiga por polémica de Mbappé
Las consecuencias superaron rápidamente el ámbito deportivo. Según informó la agencia EFE, la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y retiró anuncios y videos protagonizados por el futbolista del Real Madrid.
La decisión entró en vigor durante la noche del lunes 26 de octubre. Hasta ahora no se ha confirmado cuánto durará la suspensión ni si afectará los derechos de transmisión de otras plataformas.
LaLiga también reaccionó mediante un comunicado oficial. Su presidente, Javier Tebas, pidió disculpas a los aficionados chinos y aclaró que las declaraciones de Mbappé fueron realizadas a título personal y no representan a la competición.
El organismo anunció que trabajará con clubes y jugadores en un protocolo de sensibilización cultural y mantendrá conversaciones con sus socios chinos para superar la crisis.
Los negocios millonarios que están en juego para Mbappé y LaLiga
El impacto económico ya comenzó a sentirse en los contratos publicitarios del francés. Las empresas Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground anunciaron la terminación de sus acuerdos comerciales con Mbappé, al considerar que sus declaraciones afectaron los sentimientos nacionales del pueblo chino.
Dongpeng, una de las compañías de bebidas más importantes del país, confirmó el fin inmediato de su colaboración. Mengniu, uno de los mayores productores lácteos chinos, adoptó una decisión similar. No se han divulgado los valores de los contratos cancelados.
Recomendado: Mbappé y Lamine Yamal ponen a prueba el poder comercial del clásico español
La situación también representa un riesgo comercial para LaLiga, que en agosto de 2026 anunció un acuerdo audiovisual con China Mobile Migu para distribuir los 380 partidos de cada temporada en China continental hasta la campaña 2029/30.
El convenio contempla transmisiones en directo, resúmenes y contenidos digitales durante cuatro temporadas. Aunque su valor económico no fue revelado, demuestra la importancia del mercado chino dentro de la estrategia internacional del campeonato español.