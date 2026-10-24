Mbappé y Lamine Yamal ponen a prueba el poder comercial del clásico español

El clásico entre Real Madrid y Barcelona afronta una nueva etapa en su historia. Después de una década marcada por la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el enfrentamiento más reconocido del fútbol español busca mantener su atractivo internacional con Kylian Mbappé y Lamine Yamal como protagonistas.
El próximo domingo 25 de octubre, ambos equipos se enfrentarán en el Spotify Camp Nou, a las 3:00 p. m. de Colombia, en un partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga. Más allá del resultado deportivo, el encuentro representa una oportunidad comercial para los clubes, patrocinadores y operadores de televisión.
El diario británico The Guardian publicó un análisis sobre la relevancia internacional del clásico. El medio plantea que la competencia de la Premier League y la desaparición de la rivalidad Messi-Cristiano han cambiado el escenario comercial del fútbol europeo.
Sin embargo, las cifras recientes muestran que el clásico conserva su capacidad para atraer audiencias, especialmente en Estados Unidos, uno de los mercados estratégicos para la expansión internacional de LaLiga.
El clásico español mantiene su crecimiento comercial en Estados Unidos
Según cifras oficiales de LaLiga, el clásico disputado el 10 de mayo de 2026 reunió a 1,3 millones de espectadores en las plataformas de ESPN en Estados Unidos, convirtiéndose en el más visto de la historia de la cadena.
La audiencia representó un crecimiento del 16 % frente al enfrentamiento de octubre de 2025, confirmando el interés que mantiene el partido incluso después de la salida de Messi y Cristiano Ronaldo.
Durante la temporada 2025-2026, LaLiga acumuló 20,1 millones de espectadores y 3.900 millones de minutos visualizados en las plataformas de ESPN, con incrementos del 10 % y 11 %, respectivamente, frente a la campaña anterior.
El atractivo comercial también se refleja en los acuerdos de transmisión. ESPN confirmó que el clásico del próximo domingo será emitido por primera vez en la cadena abierta ABC de Estados Unidos, ampliando su alcance potencial entre los aficionados.
La compañía prepara una cobertura especial desde Barcelona, con programación previa, análisis y transmisiones en inglés y español. Además, ESPN anunció que durante la temporada 2026-2027 emitirá al menos 20 partidos de LaLiga a través de ABC, ESPN y ESPN2.
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Mbappé y Lamine Yamal buscan impulsar una nueva era del clásico
La transformación del clásico también depende del protagonismo de sus nuevas estrellas. Mientras Messi y Cristiano Ronaldo concentraron la atención durante casi una década, Mbappé y Lamine Yamal representan ahora dos generaciones llamadas a sostener el interés internacional.
Ambos estarán acompañados por figuras como Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Pedri y Raphinha, futbolistas que también contribuyen a la exposición comercial de sus respectivos clubes.
The Guardian señala que una rivalidad prolongada entre Mbappé y Yamal podría ayudar a recuperar parte del protagonismo que alcanzó el clásico durante la etapa de Messi y Cristiano. No obstante, reconoce que esa competencia todavía necesita consolidarse mediante nuevos enfrentamientos.
Para Real Madrid y Barcelona, mantener el interés internacional representa una oportunidad para fortalecer sus patrocinios, ampliar sus audiencias y aumentar la exposición de sus marcas.
Por ahora, los registros televisivos disponibles no demuestran una pérdida de valor comercial del clásico. Por el contrario, el crecimiento en Estados Unidos evidencia que el enfrentamiento conserva su capacidad de convocatoria, aunque compite en un mercado futbolístico internacional cada vez más exigente.