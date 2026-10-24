Néyder Parra, el nuevo central de Atlético Nacional que se cotiza en el exterior

Atlético Nacional vuelve a poner el foco en sus defensores como activos del mercado internacional. Néyder Parra, el central de 21 años, estaría despertando el interés de clubes de la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, según una publicación difundida de Transfermarkt.
De acuerdo con la gráfica de Transfermarkt compartida, el jugador tiene un valor de mercado estimado en 800.000 euros. Aunque no se han confirmado ofertas ni negociaciones, el supuesto interés por el zaguero pone nuevamente la atención sobre el historial de defensores que han pasado por el equipo antioqueño y han alcanzado valoraciones destacadas.
Atlético Nacional y su imperio de defensas en el mercado internacional
La clasificación de Transfermarkt sobre los defensores más costosos que han salido de Atlético Nacional está encabezada por Dávinson Sánchez, con 5,5 millones de euros, seguido de Yerson Mosquera, con 5,2 millones, y Daniel Muñoz, con 4,5 millones de euros.
En la lista también aparecen Carlos Cuesta, con 3,8 millones de euros; Felipe Aguilar y Juan David Cabal, con 3,5 millones cada uno; y Stefan Medina, con 3,1 millones de euros.
El listado se completa con Simón García, con 2,3 millones de euros; Juan José Arias, con 1,7 millones; y Édier Ocampo y Róyer Caicedo, ambos con 1,6 millones de euros.
Recomendado: Siendo visitante, Atlético Nacional multiplica por cinco la asistencia de hinchas a los estadios
¿Néyder Parra podría ser el próximo defensor de Nacional en dar el salto?
El supuesto interés de equipos de Inglaterra e Italia pone a Néyder Parra en el radar del mercado exterior. Su valoración de 800.000 euros y su edad lo convierten en un nombre a seguir, aunque todavía no se conocen los clubes interesados ni existen detalles confirmados sobre una posible transferencia.
Por ahora, el caso de Parra se mantiene en el terreno de los rumores. Si el interés se concreta, el central podría sumarse a la lista de defensores vinculados con Atlético Nacional que han llamado la atención del mercado internacional.