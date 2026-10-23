Siendo visitante, Atlético Nacional multiplica por cinco la asistencia de hinchas a los estadios

Atlético Nacional no solo moviliza a sus hinchas cuando juega en Medellín. Su presencia como visitante coincide con aumentos importantes en la asistencia a los estadios del fútbol colombiano, con cifras que superan, ampliamente, los promedios habituales de algunos de sus rivales.
Uno de los casos más destacados se registró en el partido contra Internacional de Bogotá, disputado el 16 de septiembre en El Campín.
Para ese momento, el encuentro de Atlético Nacional reunió a 34.145 asistentes en El Campín, frente a un promedio de 1.500 espectadores reportado para el equipo bogotano (en el estadio de Techo), lo que representa un incremento del 2.176 %.
En Villavicencio, por otro lado, Llaneros FC registró 19.000 asistentes el 20 de septiembre, cuando recibió al conjunto verdolaga en el estadio Rey Pelé. La cifra superó su promedio de 8.000 espectadores en un 137,5 %, de acuerdo con los datos suministrados.
Atlético Nacional como jalonador de la economía de los demás equipos del FPC
El efecto también se observa en Montería. Jaguares convocó a 5.200 personas el 2 de agosto de este año, en el estadio Jaraguay, frente a un promedio de 1.200 asistentes. Esto equivale a un aumento del 333 % respecto a su registro habitual.
Finalmente, en Valledupar, Alianza FC reunió a 4.300 espectadores el 29 de agosto en el estadio Armando Maestre. La asistencia superó en un 187 % el promedio reportado de 1.500 personas, otra señal del aumento de público registrado en estos encuentros.
Las cifras muestran que los partidos de Atlético Nacional, como visitante, pueden representar una oportunidad para elevar la asistencia en otras plazas del fútbol colombiano.
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Al tiempo que el atractivo de ver a figuras como James Rodríguez es un efecto jalonador de ingresos para los otros equipos del fútbol colombiano, como se vio en el partido contra el Cúcuta Deportivo el pasado 20 de octubre, en el General Santander, donde hubo taquilla agotada con la asistencia de 35.000 hinchas, mayoritariamente motilones.