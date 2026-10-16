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La nómina más cara del fútbol femenino en Colombia vale 11 veces menos que la de Atlético Nacional

América de Cali encabeza la inversión en el fútbol femenino colombiano, en medio de una marcada diferencia económica frente a los principales clubes masculinos.

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La nómina más cara del fútbol femenino en Colombia vale 11 veces menos que la de Atlético Nacional
La nómina más cara del fútbol femenino en Colombia vale 11 veces menos que la de Atlético Nacional. Imagen: Composición FB Atlético Nacional/América de Cali Femenino

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La diferencia económica entre el fútbol femenino y masculino en Colombia quedó reflejada en las cifras oficiales de los clubes. Mientras América de Cali tiene la nómina deportiva más costosa de la rama femenina, su inversión representa menos de una décima parte de lo que destina Atlético Nacional a este mismo concepto en el masculino.

Según el informe sobre el comportamiento financiero del fútbol profesional colombiano, publicado por la Superintendencia de Sociedades, América registró gastos de nómina deportiva por $5.622,8 millones durante 2025, frente a los $62.879,8 millones reportados por Atlético Nacional en la rama masculina.

Esto significa que la nómina deportiva del conjunto verdolaga fue 11,18 veces superior a la del América femenino, una diferencia de aproximadamente $57.257 millones anuales. La comparación corresponde a los gastos reportados en jugadores y cuerpo técnico, más no al valor comercial de las plantillas.

Así, los resultados permiten dimensionar la distancia financiera entre ambas competiciones, incluso al comparar al equipo femenino que más recursos destina a su nómina con uno de los clubes de mayor capacidad económica del fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional tendrá importante cambio en su camiseta del 2026
Atlético Nacional reportó una inversión de $62.879,8 millones en su plantilla masculina. Imagen: Nike

América de Cali lidera el ranking de nóminas del fútbol femenino

El informe de la Superintendencia de Sociedades ubica al América de Cali en el primer lugar del escalafón femenino, seguido muy de cerca por Deportivo Cali, que registró gastos de nómina deportiva por $5.529 millones.

En la tercera posición aparece Independiente Santa Fe, con $5.318 millones, mientras Atlético Nacional ocupa el cuarto puesto, con $5.259 millones. Millonarios completa los cinco primeros lugares, con una inversión de $4.080 millones durante el periodo analizado.

La diferencia entre América y Deportivo Cali, los dos primeros equipos del listado, fue de aproximadamente $93 millones. Incluso entre el primero y el cuarto lugar existe una distancia inferior a $365 millones, lo que refleja niveles de inversión relativamente cercanos entre los principales clubes femeninos.

América de Cali encabeza la inversión en el fútbol femenino colombiano
América de Cali encabeza la inversión en el fútbol femenino colombiano. Imagen: FB América de Cali Femenino

El estudio también revela que los gastos de nómina representan el 80,14 % de los gastos deportivos reportados en esta rama. El porcentaje restante corresponde a conceptos como servicios, viajes, arrendamientos y otros gastos asociados con la actividad de los equipos.

¿De dónde provienen los ingresos del fútbol femenino colombiano?

Más allá de las nóminas, el informe permite conocer cómo se financia el fútbol femenino. Los patrocinios constituyeron su principal fuente de ingresos durante 2025, con una participación del 46,2 % y recursos superiores a $5.222 millones.

En segundo lugar aparecen los ingresos por participación en eventos, que representaron el 30,3 % del total. Estas dos fuentes concentraron más de tres cuartas partes de los recursos registrados por la actividad.

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Deportivo Cali es el actual campeón del fútbol femenino en Colombia
Deportivo Cali es el actual campeón del fútbol femenino en Colombia. Imagen: FB Deportivo Cali Femenino

Por ingresos e inversión, la Superintendencia destacó a Atlético Nacional, Santa Fe, América, Millonarios y Medellín. Además, Nacional y Millonarios encabezaron los recursos provenientes de patrocinadores, con $1.642 millones y $1.398 millones, respectivamente.

Las cifras corresponden al ejercicio financiero de 2025 y forman parte del estudio oficial elaborado con información contable suministrada por los clubes, que permite examinar sus ingresos y gastos en ambas ramas del fútbol profesional colombiano.

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