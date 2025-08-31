Startup colombiana patrocinará a Atlético Nacional Femenino: Estos son los detalles del acuerdo

En un movimiento que marca un precedente histórico para el fútbol femenino en Colombia, la startup tecnológica Snaau ha anunciado su patrocinio oficial al equipo femenino de Atlético Nacional. Este acuerdo, más allá de un simple respaldo financiero, busca inyectar recursos estratégicos y programas de desarrollo integral para las jugadoras, consolidando el compromiso de una nueva generación de empresas con la equidad y el deporte.
El patrocinio de Snaau, que tendrá su logo en la manga derecha de la camiseta del equipo, representa la primera vez que una startup tecnológica colombiana se une a un club femenino de la Liga BetPlay, abriendo un camino para que el ecosistema del emprendimiento se sume al crecimiento de la disciplina.
En palabras de Jhoan Cortés, CEO y cofundador de Snaau, la alianza es un reflejo de valores compartidos: «Elegimos a Atlético Nacional femenino porque representa lo que somos: disciplina, constancia y, sobre todo, un compromiso real con la equidad».
Una alianza tecnológica que busca impulsar el fútbol femenino en Colombia
El fútbol femenino ha experimentado un crecimiento exponencial en Colombia en los últimos años, no solo en la cancha, sino también en las cifras de audiencia. Según datos recientes, los partidos de la Selección en eventos internacionales como la Copa América han alcanzado cifras de audiencia que en ocasiones superan a las del balompié masculino. Este fenómeno expone el enorme potencial del fútbol femenino y la necesidad de una estructura financiera más robusta que acompañe su popularidad.
A pesar de este auge, la Liga Femenina BetPlay aún enfrenta desafíos. Los salarios de las jugadoras, por ejemplo, suelen ser significativamente más bajos que los de sus pares masculinos, con un promedio que ronda los $5 millones. El patrocinio de Snaau busca mitigar estas disparidades, destinando recursos no solo para el equipamiento y logística del equipo, sino también para programas de bienestar, educación y desarrollo personal. Esto demuestra una visión integral que va más allá de lo deportivo, invirtiendo en el futuro y la calidad de vida de las futbolistas.
¿En qué consiste esta nueva alianza?
La llegada de Snaau, una compañía fundada en 2023 por los hermanos Jhoan y John Cortés y especializada en la distribución de software y suscripciones digitales, es un claro indicador de que el fútbol femenino ha dejado de ser un nicho para convertirse en una plataforma de desarrollo social y cultural para Colombia. La visión de la empresa no se limita a la exposición de su marca, sino que busca un impacto social tangible.
Este precedente, según Jorge Barreneche, director técnico del equipo, es una inspiración para todo el plantel: «Estamos profundamente agradecidos y felices, y esperamos que cada vez más marcas se vinculen al proyecto para visibilizar todo lo que estas mujeres valientes hacen con determinación y convicción cada día».
Con esta alianza, Atlético Nacional Femenino no solo aspira a ganar títulos locales, sino también a consolidar su proyección internacional y a conectar con su hinchada de una manera más profunda e innovadora, demostrando que el futuro del deporte es uno donde la tecnología y la equidad van de la mano.