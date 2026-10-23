Fórmula 1 movería US$1.000 millones en Austin durante el Gran Premio de Estados Unidos

La Fórmula 1 vuelve a Austin, Texas, con un impacto que va mucho más allá de las pistas. El Gran Premio de Estados Unidos, programado del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, podría generar cerca de US$1.000 millones en actividad económica para la ciudad y sus alrededores.
La estimación fue presentada por Tom Noonan, presidente y director ejecutivo de Visit Austin, organismo encargado de promover el turismo local. Según explicó a la cadena KXAN, el movimiento económico comienza incluso antes del inicio de las competencias, debido a la llegada anticipada de los equipos, patrocinadores y personal técnico.
De acuerdo con Noonan, las escuderías desembarcan entre siete y nueve días antes de la carrera, acompañadas por delegaciones que pueden reunir entre 500 y 700 personas por equipo. Esta movilización aumenta la demanda de alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios durante buena parte de octubre.
La proyección de US$1.000 millones corresponde al impacto económico estimado del evento, no a ingresos directos para sus organizadores. La cifra todavía no representa un balance definitivo de la edición de 2026.
Hoteles de Austin esperan una ocupación del 95 % por la Fórmula 1
Uno de los sectores más beneficiados será el hotelero. La ocupación de los hoteles de Austin podría alcanzar el 95 % durante el fin de semana de la carrera.
Joanna McCreary, gerente de un establecimiento hotelero de la ciudad, aseguró que los cuatro días relacionados con la Fórmula 1 representan aproximadamente el 7 % de los ingresos anuales de su negocio.
El movimiento también favorece a restaurantes, comercios y empresas de transporte que reciben visitantes nacionales e internacionales atraídos por una de las principales competencias del automovilismo mundial.
Fórmula 1 asegura su permanencia en Austin hasta 2034
El impacto económico del Gran Premio no es nuevo. Según cifras citadas por Motorsport, el condado de Travis estima que la competencia ha generado más de US$10.000 millones para el centro de Texas desde su llegada en 2012.
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Por su parte, la propia Fórmula 1 informó que la edición de 2023 produjo un impacto económico superior a US$1.000 millones, incluidos gastos directos e indirectos, además de US$38 millones en ingresos tributarios para Texas.
Este crecimiento económico también explica la apuesta por mantener la carrera en el calendario. En octubre de 2025, la Fórmula 1 anunció la extensión de su contrato con el Circuito de las Américas hasta 2034, garantizando la continuidad del evento durante los próximos años.