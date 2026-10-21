Los autos de Fórmula 1 de Senna, Hamilton y Brad Pitt salen al mercado en una histórica venta de McLaren

McLaren puso a la venta cinco monoplazas históricos de Fórmula 1 vinculados a figuras como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button, Lando Norris y el actor Brad Pitt. Los vehículos forman parte de su colección oficial y podrían alcanzar precios millonarios en el mercado de automóviles de competición.
La escudería británica decidió desprenderse de cinco vehículos originales, completamente funcionales, que abarcan 32 años de su historia en la máxima categoría del automovilismo. Cada unidad podría venderse por el equivalente aproximado de entre US$7 millones y US$14 millones, aunque no se han anunciado precios definitivos.
La comercialización estará a cargo de Tom Hartley Jnr., una empresa británica especializada en automóviles de colección que anteriormente gestionó operaciones relacionadas con los vehículos de Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, y del fallecido empresario Mansour Ojjeh, antiguo accionista de McLaren.
La particularidad de esta venta es que los compradores no recibirán réplicas ni vehículos construidos exclusivamente para exhibiciones. Se trata de monoplazas auténticos que participaron en actividades de competición y que han permanecido bajo propiedad de McLaren desde entonces.
Los cinco autos de Fórmula 1 que McLaren puso a la venta
Entre los vehículos disponibles aparecen dos McLaren MP4/6A de 1991, equipados con motores Honda V12. Ambos fueron utilizados en carreras por Gerhard Berger y probados por Ayrton Senna durante la temporada en la que el brasileño conquistó su tercer campeonato mundial.
Uno de esos chasis terminó segundo en el Gran Premio de San Marino de 1991, mientras que el otro consiguió la misma posición en el Gran Premio de Gran Bretaña. Los dos han permanecido en manos de la escudería durante más de tres décadas.
También se ofrece un MP4/27A de 2012, utilizado en competición por Jenson Button y probado por Lewis Hamilton. A este se suman dos monoplazas conducidos por Lando Norris: un MCL35M de 2021 y un MCL37A de 2023.
El primero tiene un antecedente especial: Norris consiguió un podio en Mónaco con su decoración de Gulf y posteriormente participó en el doblete de McLaren en el Gran Premio de Italia de 2021.
Brad Pitt y el negocio de los autos históricos de McLaren
Uno de los mayores atractivos de la colección es el MCL37A de 2023, utilizado por Lando Norris y posteriormente conducido por Brad Pitt en el Circuito de las Américas, durante las actividades relacionadas con la película F1.
El vehículo representa una oportunidad poco habitual para los coleccionistas, al tratarse de uno de los monoplazas de competición más modernos que McLaren ha ofrecido a compradores particulares.
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Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, explicó que la decisión responde al interés de mantener activa la historia de la escudería. Según el directivo, conservar estos automóviles almacenados no refleja el propósito para el que fueron construidos.
Los cinco vehículos se ofrecerán individualmente y serán preparados por McLaren para sus futuros propietarios. Tom Hartley Jnr. señaló que no existe un plazo establecido para completar las operaciones y que la prioridad será encontrar compradores adecuados.