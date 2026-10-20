Una tarjeta de colección de Messi rompió récord histórico en ventas

El negocio de los coleccionables deportivos alcanzó un nuevo récord gracias a Lionel Messi. Una tarjeta conmemorativa de su despedida de la Selección Argentina registró una tirada de 664.325 ejemplares, la cifra más alta en la historia de Topps Now, la plataforma de tarjetas deportivas que produce ediciones especiales por tiempo limitado.
El lanzamiento, denominado Final Farewell Pack, despertó el interés de aficionados y coleccionistas de diferentes países. La colección fue creada para recordar la despedida de Messi de la Albiceleste y terminó superando las marcas comerciales de otras grandes figuras del deporte mundial.
El registro dejó atrás las 653.737 tarjetas de Shohei Ohtani, estrella japonesa del béisbol estadounidense, y las 588.030 unidades de una edición protagonizada por LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
Messi supera récords de ventas en el mercado de tarjetas coleccionables
La cifra de 664.325 ejemplares corresponde al denominado Print Run, que indica la cantidad de tarjetas producidas bajo demanda durante el periodo de comercialización. En Topps Now, los aficionados pueden adquirir estos artículos durante una ventana limitada, después de la cual se determina el número definitivo de impresiones.
El récord refleja el alcance comercial de Messi fuera de las canchas y su capacidad para movilizar compradores en un mercado que combina artículos físicos, ventas por internet y piezas exclusivas. El paquete conmemorativo se ofreció desde US$19,99, aunque el valor total del negocio no puede establecerse únicamente a partir del número de ejemplares producidos.
A diferencia de las tarjetas tradicionales que se fabrican en cantidades previamente establecidas, este formato ajusta su producción a la demanda. Por esa razón, el volumen alcanzado por la colección de Messi representa una nueva referencia comercial para Topps Now.
La tarjeta exclusiva de Messi que aumentó el interés de los coleccionistas
Otro de los atractivos del lanzamiento fue la posibilidad de obtener versiones especiales de la colección. Además de las tarjetas convencionales, Topps incluyó variantes de circulación limitada y ejemplares autografiados, destinados a los compradores que buscan piezas difíciles de conseguir.
Entre ellas sobresale una tarjeta White OpalFractor Chrome firmada por Messi, identificada como 1/1, lo que significa que existe un único ejemplar de esa versión. Su exclusividad la convierte en una de las piezas más codiciadas del lanzamiento, aunque no se ha establecido un valor de reventa verificable.
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La combinación de una despedida histórica, la popularidad internacional del futbolista y la posibilidad de conseguir tarjetas exclusivas convirtió esta edición en un fenómeno comercial. Con 664.325 ejemplares, Messi estableció un nuevo récord para Topps Now y superó registros que hasta ahora pertenecían a figuras del béisbol y el baloncesto.