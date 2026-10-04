Adidas quitará su logo de la camiseta de Argentina para poner el de Messi en su despedida

Lionel Messi tendrá una camiseta diseñada especialmente para su despedida de la Selección Argentina. Adidas presentó una colección conmemorativa para el último partido del delantero con la Albiceleste, programado para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.
La principal novedad estará en el pecho de la camiseta. El tradicional logo de Adidas será reemplazado por el emblema personal de Messi, una modificación poco habitual dentro de la indumentaria oficial de una selección patrocinada por la compañía alemana.
El diseño mantiene los colores celeste y blanco de Argentina, pero agrega detalles dorados y elementos relacionados directamente con la carrera del futbolista.
Los detalles de la camiseta especial de Messi
La prenda toma como referencia la bandera argentina e incorpora una reinterpretación del Sol de Mayo tanto en la parte delantera como en la espalda.
También incluye el apellido Messi y el número 10 en dorado, acompañado por elementos conmemorativos. El escudo de la Asociación del Fútbol Argentino conserva las tres estrellas obtenidas tras sus títulos mundiales y también presenta acabados dorados.
La camiseta forma parte de una colección más amplia denominada Messi x Adidas x AFA, que incluye prendas para antes de los partidos, ropa de uso diario, pantalonetas y medias. Adidas puso la línea a la venta desde el pasado 25 de septiembre en sus canales oficiales y distribuidores seleccionados.
Messi prepara su último partido con Argentina
El encuentro ante Benín cerrará oficialmente la etapa de Messi con la Selección Argentina. La FIFA confirmó que el delantero de 39 años disputará su última presentación internacional el próximo martes en el Monumental.
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Messi llegará a su despedida como el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de Argentina. Benín viajará a Buenos Aires para disputar el amistoso que servirá como homenaje al capitán argentino.
La camiseta especial se convierte así en otra pieza comercial alrededor de la despedida del futbolista y, al mismo tiempo, en un reconocimiento de Adidas a una relación que durante años convirtió a Messi en una de las principales figuras globales de la marca.