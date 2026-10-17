David Beckham suma la NBA a su millonario negocio de nutrición que ya vincula a Messi y Sabalenka

David Beckham continúa ampliando sus negocios fuera del fútbol. El exjugador inglés, copropietario del Inter Miami, acaba de sumar a la NBA a la red de alianzas comerciales de IM8, su marca de suplementos nutricionales, que ya tiene vínculos con Lionel Messi, Aryna Sabalenka, Giannis Antetokounmpo y otras figuras del deporte mundial.
El acuerdo convierte a IM8 en socio oficial de nutrición de la NBA en Australia y ocho países del sudeste asiático. La alianza tendrá una duración de varios años e incluirá campañas publicitarias, experiencias para aficionados y presencia en eventos de la liga durante 2027.
La operación abre oportunidades comerciales en una región con aproximadamente 660 millones de habitantes. Aunque no se reveló el valor económico del contrato, representa un nuevo paso en la expansión internacional de una compañía que nació a finales de 2024.
La marca, desarrollada junto con la empresa Prenetics, comercializa suplementos orientados a la nutrición y el bienestar. En apenas 11 meses de operaciones superó los US$100 millones en ingresos recurrentes anualizados, una cifra que refleja su ritmo de crecimiento, aunque no equivale a ventas efectivamente facturadas.
El negocio de David Beckham con Messi, Sabalenka y Antetokounmpo
Una de las principales estrategias comerciales de IM8 consiste en vincular deportistas reconocidos internacionalmente, pero no únicamente mediante contratos publicitarios. Algunos de sus embajadores también participan como accionistas de Prenetics, empresa que cotiza en el mercado Nasdaq.
Entre ellos aparecen la tenista Aryna Sabalenka, el basquetbolista Giannis Antetokounmpo y el piloto de Fórmula 1 Oliver Bearman. Los tres tienen participaciones accionarias, por lo que sus acuerdos van más allá de promocionar los productos de la compañía.
En mayo de 2026, Beckham también aprovechó su participación en Inter Miami para cerrar una alianza entre el club estadounidense e IM8. El convenio convirtió a la marca en proveedor exclusivo de suplementos de salud del equipo y permitió a Inter Miami adquirir acciones de Prenetics.
El contrato incluye derechos de uso comercial de imagen de al menos cuatro futbolistas, entre ellos Lionel Messi, además de publicidad en el estadio e integración de productos nutricionales en las instalaciones deportivas del club.
La alianza con la NBA impulsa la expansión internacional de IM8
La incorporación de la NBA amplía una estrategia que ya abarca fútbol, tenis, baloncesto y automovilismo. La nueva colaboración contempla actividades comerciales en Australia, Brunéi, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Según el anuncio oficial, la empresa también participará en NBA House durante 2027, una iniciativa que reúne experiencias para aficionados, actividades de patrocinadores y acciones vinculadas con la liga estadounidense.
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Actualmente, IM8 distribuye sus productos en 46 países y asegura haber entregado más de 57 millones de porciones desde su lanzamiento. Su producto principal, Daily Ultimate Essentials, reúne 90 ingredientes en una preparación diaria.
Con estas alianzas, Beckham busca aprovechar el reconocimiento de deportistas y organizaciones internacionales para ampliar la presencia comercial de IM8, mientras Prenetics continúa desarrollando su negocio de nutrición y bienestar.