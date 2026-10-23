Bogotá buscaría reformar este estadio como alternativa al Campín: proyecto costaría hasta $400.000 millones

La ampliación del Estadio Metropolitano de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, vuelve a estar sobre la mesa como una alternativa para aumentar la capacidad de la infraestructura deportiva de Bogotá y ampliar la oferta de escenarios para el fútbol profesional y otros eventos de asistencia masiva.
La iniciativa fue planteada por el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien propuso avanzar en la estructuración del proyecto para incrementar el aforo del estadio de 8.000 a 25.000 espectadores, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Según las estimaciones presentadas, la intervención también permitiría elevar el número de eventos anuales de 30 a 60 y generar ingresos superiores a los $30.000 millones.
El proyecto está contemplado en el artículo 298 del Plan Distrital de Desarrollo como una obra susceptible de recibir financiación del Sistema General de Regalías. En ese contexto, Ramírez Vahos solicitó a la Administración distrital avanzar en su estructuración técnica y financiera, además de analizar las fuentes de recursos que permitirían ejecutar las obras.
Ampliación del Estadio de Techo requeriría inversiones de hasta $400.000 millones
Las cifras expuestas por el concejal contemplan diferentes etapas de intervención. Los estudios y diseños tendrían un costo estimado de entre $3.500 millones y $4.000 millones, mientras que la construcción de las tribunas norte y oriental demandaría cerca de $182.000 millones.
Por su parte, la intervención que incluiría la tribuna sur elevaría la inversión a aproximadamente $215.000 millones. Estas estimaciones forman parte de los valores presentados para el desarrollo de la iniciativa y deberán precisarse durante la estructuración del proyecto.
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La propuesta adquiere relevancia en medio de la discusión del proyecto de Presupuesto General de Regalías para el periodo 2027-2028, presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. La iniciativa presupuestal contempla una asignación máxima de gasto de $127.959 millones para Bogotá, destinada a financiar inversiones con impacto regional.
Para Ramírez Vahos, estos recursos podrían convertirse en una oportunidad para impulsar la modernización del estadio y fortalecer la disponibilidad de espacios para partidos de fútbol profesional, competencias juveniles y otras actividades deportivas y culturales.
Estadio de Techo, una alternativa ante las dificultades de El Campín
El concejal también planteó que las dificultades asociadas a El Campín deben llevar a Bogotá a evaluar otras opciones para ampliar y mejorar su infraestructura deportiva. Bajo esa perspectiva, la intervención del escenario de Kennedy permitiría estudiar una alternativa complementaria para atender la demanda de eventos en la capital.
Finalmente, Ramírez Vahos insistió en la necesidad de que los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura se traduzcan en resultados verificables. Como ejemplo, mencionó los $17.800 millones destinados a la adquisición de 200 cámaras de reconocimiento de placas (LPR), equipos que, según afirmó, todavía no han sido instalados.