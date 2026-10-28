Sencia cambia fechas de conciertos en El Campín para proteger la grama y priorizar el fútbol

El estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá modificaciones en su programación de noviembre para garantizar el desarrollo de los partidos del fútbol colombiano y proteger el estado de la grama. Sencia, operador del escenario, confirmó este miércoles 28 de octubre que dos espectáculos musicales cambiarán de fecha o de lugar.
La decisión se tomó después de reuniones entre Sencia, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los organizadores de conciertos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El objetivo es evitar que las actividades musicales interfieran con los compromisos deportivos previstos para noviembre.
Según explicó Sencia, los ajustes acumulados en el calendario futbolístico durante el segundo semestre redujeron los tiempos disponibles entre partidos y las labores de montaje y desmontaje de los espectáculos. Esta situación obligó a reorganizar la utilización del estadio para garantizar mejores condiciones del terreno de juego.
¿Qué conciertos cambian de fecha y lugar en El Campín?
Uno de los principales cambios corresponde al concierto de Los Tigres del Norte, inicialmente programado para el sábado 7 de noviembre. La presentación fue aplazada hasta el sábado 6 de febrero de 2027 y conservará como escenario el estadio El Campín.
El segundo ajuste afecta a Megaland 2026, que estaba previsto para el 20 de noviembre. El evento se adelantará un día y cambiará de escenario: se realizará el jueves 19 de noviembre en Vive Claro, también en Bogotá.
Sencia indicó que los promotores de ambos espectáculos comunicarán mediante sus canales oficiales los detalles de la nueva programación y las condiciones correspondientes a las boletas adquiridas.
El fútbol colombiano tendrá prioridad en El Campín durante noviembre
Con esta reorganización, El Campín estará disponible durante noviembre para recibir los encuentros del fútbol profesional colombiano, de acuerdo con el calendario que establezcan las autoridades deportivas.
La medida busca garantizar que los partidos puedan disputarse en condiciones adecuadas, especialmente después de los inconvenientes registrados durante el segundo semestre por la utilización del escenario para actividades deportivas y musicales.
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Sencia también anunció que reforzará las medidas técnicas y operativas destinadas al mantenimiento y protección de la grama, con el propósito de reducir las afectaciones que puedan producirse por el uso simultáneo del estadio para diferentes eventos.
Finalmente, el operador reiteró que mantiene su intención de permitir la realización de conciertos y partidos de fútbol en El Campín, aunque con una planificación que garantice las condiciones necesarias para la práctica deportiva.