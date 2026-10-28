Sabalenka supera a Messi, Cristiano y Alcaraz como la deportista más valorada del mundo por las marcas

Aryna Sabalenka pasó de tener dificultades para conseguir contratos comerciales acordes con su éxito deportivo a convertirse en la deportista más atractiva para las marcas en 2026. La tenista bielorrusa alcanzó el primer puesto del ranking mundial de SportsPro, superando a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz.
El reconocimiento representa un cambio importante en su trayectoria empresarial. Apenas un año antes, Sabalenka ocupaba la posición 27 de esta clasificación, mientras sus ingresos por patrocinios eran inferiores a los de otras grandes protagonistas del circuito femenino.
La clasificación de SportsPro, elaborada junto con NorthStar Solutions Group, evaluó inicialmente a 1.202 deportistas de 70 disciplinas. Sabalenka obtuvo 80,95 puntos sobre 100, gracias a una combinación de fortaleza de marca, crecimiento de popularidad y potencial comercial.
La segunda posición fue para la esquiadora Eileen Gu, seguida de Giannis Antetokounmpo, Erling Haaland y Carlos Alcaraz, quienes completaron los cinco primeros lugares. Entre las principales figuras del deporte, Cristiano Ronaldo ocupó el puesto 14, Kylian Mbappé el 19, Lewis Hamilton el 22, Neymar el 24 y Lionel Messi el 27.
El resultado llega después de una transformación en su estrategia de representación, la incorporación de patrocinadores internacionales y nuevas inversiones empresariales que le han permitido ampliar sus fuentes de ingresos fuera de las canchas.
Sabalenka se convirtió en la cuarta mujer y tercera tenista en encabezar la clasificación desde su creación en 2010. El fútbol fue la disciplina con mayor representación entre los 50 primeros, con 14 deportistas, seguido del baloncesto (13) y el tenis (8). En total, 16 mujeres ingresaron al listado, cuatro menos que en 2025.
De las dificultades para conseguir patrocinadores a generar US$23 millones
En 2024, Sabalenka generaba aproximadamente US$9 millones anuales en patrocinios, según estimaciones de Forbes. La cifra estaba lejos de los US$25 millones de Coco Gauff y los US$15 millones de Iga Swiatek, pese a que la bielorrusa ya figuraba entre las principales tenistas del mundo.
Parte de esa diferencia estaba relacionada con su nacionalidad. Según una investigación de The Athletic, algunas marcas habían reducido sus vínculos con deportistas de Rusia y Bielorrusia tras el inicio de la guerra en Ucrania.
La situación llevó a Sabalenka a replantear su estrategia comercial. A comienzos de 2025 abandonó IMG y se incorporó a Evolve, la agencia fundada por Naomi Osaka y Stuart Duguid, con el objetivo de aprovechar mejor su reconocimiento deportivo.
Los resultados económicos posteriores muestran una expansión considerable. Forbes estimó para 2026 ingresos totales de US$36,1 millones, de los cuales US$23 millones proceden de actividades fuera de las canchas y US$13,1 millones de la competición. Esto significa que cerca del 64 % de sus ingresos estimados proviene de patrocinios y otras actividades fuera de las canchas.
Gucci, Emirates y las inversiones que impulsan su nueva etapa
La transformación también se refleja en las empresas que han incorporado a Sabalenka a sus estrategias publicitarias. En 2026 sumó acuerdos con marcas como Gucci, Emirates y Stella Artois, ampliando su presencia más allá de los fabricantes tradicionales de artículos deportivos.
Su relación con las empresas tampoco se limita a prestar su imagen. En 2025 adquirió una participación minoritaria en IM8, la compañía de nutrición vinculada a David Beckham, y también ha invertido en Olipop, una marca estadounidense de bebidas.
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Estas operaciones muestran su interés por participar directamente en negocios que pueden crecer independientemente de sus resultados deportivos. En el ranking de SportsPro, Cristiano Ronaldo ocupó el puesto 14, seguido de Kylian Mbappé en el 19, Neymar en el 24 y Lionel Messi en el 27. Sabalenka también superó a figuras como Erling Haaland, cuarto, Carlos Alcaraz, quinto, y Charles Leclerc, noveno.