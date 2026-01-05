Aclaran quién será el dueño del nuevo estadio Atanasio Girardot: ¿Nombre tendrá alguna marca?

Medellín ejecutará la renovación más grande del estadio Atanasio Girardot en más de una década. El escenario pasará de 44.200 a 60.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los estadio con mayor capacidad del país. La intervención busca modernizar el recinto y prepararlo para eventos deportivos internacionales, conciertos y espectáculos de gran formato, según informó la Alcaldía de Medellín.
La inversión estimada es de $650.000 millones, cifra que podría llegar a $750.000 millones si se incluyen obras complementarias alrededor del complejo deportivo. El proyecto contempla un tercer anillo de tribunas, cubierta completa para todas las graderías, modernización interna y adecuación de zonas comerciales, operativas y tecnológicas.
Según la Alcaldía, los diseños definitivos estarían listos antes de finalizar enero y la licitación se abriría en abril. Además, la obra iniciaría entre mayo y junio de ese año, con entrega estimada para diciembre de 2027.
El alcalde Federico Gutiérrez anunció el proyecto, aclarando que la transformación también responde a necesidades técnicas: el estadio no tenía una intervención estructural de gran escala desde 2011 y presentaba deterioro en silletería, filtraciones y desgaste interno.
Otro punto clave es que el nuevo Atanasio Girardot seguirá siendo público. La obra será financiada con recursos 100 % de la Alcaldía de Medellín, lo que garantiza que el estadio continuará bajo dominio de la ciudad y no será entregado a operadores privados ni vinculado a inversionistas comerciales en propiedad.
“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos, seguirá siendo público y de la ciudad. Aquí, los venteros pasarán a ser comerciantes. No es solo la infraestructura, es también lo social. Renovaremos lo que pasa afuera del estadio. Queremos un escenario de talla mundial y también comportamiento de talla mundial”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien también reiteró que la prioridad será transparencia, funcionamiento por fases y continuidad del fútbol profesional durante las obras.
Capacidad, nuevas tribunas y modernización del Atanasio Girardot
El proyecto incluye tercer nivel de tribunas, cubierta total, eliminación de torres de iluminación, pantallas de 360°, refuerzo estructural, modernización de camerinos, accesos, zonas de comidas, renovación de la grama e intervención de 40.000 m² de espacio público. El objetivo es poner al estadio en estándares de escenarios de Sudamérica y ligas como la MLS, LaLiga y la Premier League.
Cabe señalar que, a diferencia de modelos aplicados en Argentina o Brasil con venta de derechos de nombre, el Atanasio Girardot mantendría su nombre. Con financiamiento totalmente público, no se contempla entregar derechos comerciales sobre la marca del estadio. Es decir que, de momento, no se espera la llegada de marcas privadas para el nombre del escenario.