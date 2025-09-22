El estadio San Siro será propiedad de Inter y Milán: Esta es la millonaria inversión que harán los clubes

Después de meses de negociaciones y una larga incertidumbre que puso en jaque el futuro del estadio más emblemático de Italia, la situación se ha resuelto. El histórico estadio de San Siro, hogar del Inter y el Milán, será adquirido en propiedad conjunta por ambos clubes por una cifra de 197 millones de euros.
Este acuerdo con el ayuntamiento de Milán no solo pone fin a la posibilidad de una demolición total, sino que abre paso a una ambiciosa remodelación que le devolverá su estatus de élite.
La transacción, que incluye el estadio y toda la zona circundante, busca resolver un problema que se prolongó por años. La administración municipal de Milán, liderada por el alcalde Giuseppe Sala, finalmente ha llegado a un acuerdo con los clubes, quienes se mostraron impacientes ante el falta de avance.
Beppe Marotta, presidente del Inter, manifestó en su momento que, si la situación no se resolvía, ambos clubes se verían obligados a buscar otro lugar para sus partidos, una situación que, según él, no sería beneficiosa para la ciudad.
El estado actual del Giuseppe Meazza, como también es conocido, lo había relegado de los grandes eventos futbolísticos. La UEFA lo descartó como sede para la final de la Liga de Campeones de 2027 debido a la falta de un plan de reformas. De igual forma, el estadio no había sido nominado para la Eurocopa de 2032, un torneo que Italia organizará en conjunto con Turquía.
Con esta compra, ambos clubes de la ciudad se comprometen a devolverle la gloria al recinto y a asegurar su inclusión en la lista de estadios para el torneo continental.
El 90 % será demolido y se invertirán 200 millones de euros
El proyecto de remodelación de San Siro es ambicioso y contundente. Una vez formalizada la compra, se demolerá el 90 % del estadio para su modernización y adecuación a los estándares actuales. La demolición casi completa busca resolver los problemas estructurales y de mantenimiento que han afectado al recinto durante años.
Además de la reforma, los clubes deberán asegurar la presencia y mantenimiento de áreas verdes públicas en la zona circundante durante un período de 30 años.
Con una inversión que ronda los 200 millones de euros, los clubes no solo buscan una mejora estética, sino funcional. El objetivo es que el estadio esté completamente terminado para el año 2031, con el fin de cumplir con las exigencias de la UEFA para la Eurocopa de 2032. La compra y posterior remodelación también pone fin a un debate que se extendió por años y enfrentó a los clubes con la administración pública.
San Siro seguirá siendo el hogar de Inter y Milán, con una capacidad para 80.000 espectadores, una cifra que lo mantendrá como uno de los estadios más grandes de Europa.
El San Siro y su larga historia
La historia del San Siro, o Giuseppe Meazza, se remonta a 1926. En sus 99 años de vida, el estadio ha sido testigo de innumerables partidos y de momentos históricos del fútbol italiano y mundial. Inaugurado en septiembre de 1926 con un partido amistoso entre el Milán y el Inter, el estadio se convirtió en el hogar de ambos clubes años después, cuando el Inter se mudó a él en 1947.
El estadio ha sido sede de los Mundiales de 1934 y 1990 (donde se gestó el gol de Freddy Rincón contra Alemania) y de la final de la Copa de Europa en 1965, 1970, 2001 y 2016, entre otros eventos. Además, su nombre, Giuseppe Meazza, fue un homenaje al legendario futbolista italiano que jugó para ambos clubes.