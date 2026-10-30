Apuestas deportivas por internet y juegos de azar en Colombia pagarían IVA del 19 % con la nueva reforma del gobierno De la Espriella: así se cobraría

Las apuestas deportivas por internet y otros juegos de suerte y azar operados mediante plataformas digitales en Colombia quedarían sujetos al impuesto sobre las ventas (IVA) del 19 %, según una de las propuestas incluidas en el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La iniciativa busca equiparar el tratamiento tributario de los juegos presenciales y digitales, de manera que las plataformas que operan exclusivamente por internet queden sometidas a la tarifa general del IVA, al igual que los establecimientos físicos.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, esta modificación permitiría reducir las diferencias tributarias entre modalidades que prestan servicios similares, independientemente del canal utilizado por los apostadores.
¿Cómo se cobraría el IVA del 19 % a las apuestas deportivas por internet?
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el IVA se causaría cuando el usuario deposite dinero en su cuenta de apuestas, y no cuando se conozca el resultado de una apuesta deportiva.
El proyecto contempla que el impuesto se genere al realizar depósitos en efectivo, transferencias de dinero o movimientos de criptoactivos destinados a obtener el derecho a participar en los juegos. La base gravable estaría determinada por el valor depositado y la responsabilidad de liquidar el impuesto recaería sobre el operador de la plataforma.
Esta obligación también incluiría a las compañías que operen desde el exterior, siempre que los usuarios cumplan las condiciones de vinculación con Colombia establecidas en la iniciativa.
Cabe recordar que, durante 2026, el Decreto 240 estableció un impuesto nacional al consumo del 16 % para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
Sin embargo, ese gravamen tiene carácter temporal y se calcula sobre los ingresos brutos del juego, entendidos como el valor de las apuestas menos los premios pagados. La nueva propuesta plantea un IVA del 19 % con una base gravable diferente, asociada a los depósitos de los usuarios.
Gobierno proyecta recaudar $2 billones en 2027
Según las estimaciones incluidas en el proyecto de reforma tributaria, la aplicación del IVA a los juegos de suerte y azar por internet permitiría obtener un recaudo adicional de $2 billones durante 2027.
Para los años siguientes, la proyección contempla ingresos promedio cercanos a $2,3 billones anuales, recursos que contribuirían al financiamiento del gasto público.
La propuesta también plantea que el efecto sobre la demanda sería relativamente limitado. Para sustentar esta posición, cita un estudio que calcula una elasticidad de -0,733, lo que indica que el consumo de estos servicios disminuiría proporcionalmente menos que un eventual aumento de sus precios.
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Asimismo, el documento señala que no se prevé un efecto directo significativo sobre la inflación, debido a que estos servicios no forman parte de la canasta utilizada por el DANE para calcular el índice de precios al consumidor (IPC).
Por ahora, el IVA del 19 % para las apuestas digitales es una propuesta legislativa. Su aplicación dependerá de la aprobación de la reforma tributaria y de las disposiciones definitivas que adopte el Congreso de la República.