Estudiantes de La Plata vendió seis veces más con su marca propia: el modelo que ahora prepara Atlético Nacional

Las camisetas de fútbol se han convertido en un negocio que varios clubes buscan controlar sin depender exclusivamente de multinacionales como Nike, Adidas o Puma. La estrategia consiste en desarrollar marcas propias de indumentaria para aumentar su participación en las ventas y aprovechar comercialmente el respaldo de sus aficionados.
Uno de los ejemplos más destacados es Estudiantes de La Plata, finalista de la Copa Libertadores 2026, que enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo. El club argentino, presidido por Juan Sebastián Verón, utiliza desde 2022 RUGE, su propia marca deportiva.
La experiencia también se ha extendido a Brasil y Europa, donde algunos equipos consiguieron facturaciones millonarias, aunque otros terminaron regresando a fabricantes tradicionales. En Colombia, Atlético Nacional prepara una transformación similar para 2027.
Estudiantes y RUGE: una marca propia que multiplicó las ventas
La historia comenzó en 2021, cuando Under Armour decidió abandonar el mercado argentino. En lugar de buscar inmediatamente otro proveedor internacional, Estudiantes anunció la creación de RUGE.
La iniciativa surgió durante la presidencia de Martín Gorostegui, con Verón como vicepresidente, y comenzó a comercializar sus primeros uniformes en enero de 2022.
El proyecto contemplaba vestir al equipo masculino, femenino, divisiones inferiores y otras disciplinas del club, además de desarrollar ropa para los aficionados.
La respuesta comercial fue contundente. Según Martín Carbonari, dirigente vinculado al proyecto, las ventas iniciales sextuplicaron el promedio de los diez años anteriores. El primer inventario se agotó en pocos días.
El lanzamiento contemplaba aproximadamente 10.000 prendas, entre camisetas y otros productos, con Mateu Sports como socio estratégico.
El propósito era controlar los diseños, fortalecer la identidad institucional y participar directamente en los ingresos de comercialización, un negocio que tradicionalmente comparten los clubes con sus proveedores.
En 2026, RUGE sigue vistiendo a Estudiantes. Su colección Futuro en movimiento incluye prendas de competencia, entrenamiento y uso cotidiano.
La final de la Libertadores representa una oportunidad de exposición internacional para esta marca, que acompañará al equipo dirigido institucionalmente por Verón, campeón continental como jugador en 2009.
Brasil: camisetas propias que facturaron millones
Brasil ofrece algunos de los ejemplos económicamente más importantes:
Fortaleza creó Leão 1918 en 2016, cuando militaba en la tercera división brasileña. El proyecto reemplazó a Kappa y permitió desarrollar diseños propios y una estrategia comercial vinculada directamente con sus aficionados.
En 2019, la institución registró una facturación de 11,4 millones de reales mediante su operación de indumentaria.
Durante 2020, Fortaleza comercializó 130.000 camisetas y facturó 9 millones de reales. Su rival Ceará, que había creado Vozão en 2019 para reemplazar a Topper, vendió 126.000 unidades y obtuvo R$ 12 millones.
Entre ambos clubes sumaron 256.000 camisetas 21 millones de reales en ventas, pese a las restricciones económicas de la pandemia.
Sin embargo, Fortaleza cambió su estrategia en 2023 y contrató a Volt Sport mediante un acuerdo de cinco temporadas. El contrato contempló 6,25 millones de reales de pago inicial distribuido durante su vigencia, una garantía mínima anual de R$ 4 millones y regalías del 15 % sobre las ventas.
La decisión permitió trasladar al proveedor parte de las responsabilidades relacionadas con fabricación, inventarios y administración de tiendas.
Otro caso es Bahia, que creó Esquadrão en 2018 tras finalizar su vínculo con Umbro. La marca permaneció hasta marzo de 2025, cuando el equipo, integrado al City Football Group, firmó con Puma.
La nueva alianza buscó fortalecer la distribución y proyección internacional del club, demostrando que regresar a una multinacional también puede representar una oportunidad comercial.
Atlético Nacional prepara su marca propia para 2027
En Colombia, Atlético Nacional finalizará su relación de 14 años con Nike el próximo 31 de diciembre de 2026 y prepara un modelo comercial con mayor protagonismo de sus productos propios.
Según información conocida en exclusiva por Valora Analitik, Nike recibe el 78 % del valor de venta de cada camiseta que incorpora su marca, una distribución que Nacional busca modificar para aumentar su participación.
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El club había proyectado vender aproximadamente 150.000 camisetas en 2025. Si se utiliza ese volumen como referencia y un precio hipotético de $350.000 por unidad, el negocio representaría una facturación bruta de $52.500 millones, aunque no corresponde a ingresos efectivamente registrados.
El desafío de Nacional será convertir el tamaño de su hinchada en un negocio sostenible, manteniendo estándares de calidad y competitividad frente a las grandes marcas deportivas.