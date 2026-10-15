Tres equipos concentran el 80 % de la venta de camisetas en el fútbol colombiano

Un informe reciente sobre la actualidad financiera de los equipos del fútbol colombiano expone lo que ocurre con la venta de artículos deportivos, una de las fuentes de ingresos más importantes de los clubes locales.
De acuerdo con el informe, los ingresos totales por actividades ordinarias de todos los equipos se ubicaron en $824.332 millones, lo que representó un crecimiento cercano al 17 % frente al ejercicio del año anterior.
Los equipos del fútbol colombiano informaron un repunte del 7,7 % en los activos totales, que alcanzaron los $925.000 millones.
“Asimismo, se observó un incremento en los ingresos por derechos deportivos y una importante contribución de las competiciones internacionales. Los recursos derivados de estos torneos favorecieron especialmente a los clubes que participaron en competencias organizadas por la Conmebol”, dice la Superintendencia.
Al revisar cada rubro de ingresos, el informe explica que la venta de camisetas y otros artículos deportivos alcanzó los $75.578 millones y se convirtió en el cuarto rubro más importante.
Ingresos más importantes del fútbol colombiano
Dentro de ese rubro, Atlético Nacional, Millonarios y América concentran casi el 80 % del mercado de camisetas en Colombia. El equipo paisa lidera con $26.743 millones, seguido por los embajadores y los escarlatas, con $21.656 millones y $10.291 millones, respectivamente.
- Taquillas y abonos: $284.425 millones
- Derechos de TV: $218.267 millones
- Publicidad y patrocinio: $197 millones
- Venta de camisetas: $75.578 millones
- Participación en eventos: $66.507 millones
Recomendado: Independiente Santa Fe está al borde de una “crisis económica”, confirma su presidente Eduardo Méndez
“La sostenibilidad del fútbol colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”, dijo la superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas.