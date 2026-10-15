Exclusiva | Los dos “detonantes” para que el GEB comience su camino a Wall Street; no descarta emisión de acciones

Tras la aprobación de sus accionistas, el Grupo Energía Bogotá (GEB) está listo para comenzar el proceso para listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a través de un programa de ADR, así como su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En este proceso el GEB lleva trabajando internamente alrededor de 18 meses y el visto bueno de sus inversionistas, en septiembre pasado, dejó al conglomerado energético con vía libre para iniciar su camino a Wall Street, el cual tomaría muy poco tiempo, una vez se tome la decisión.
En entrevista con Valora Analitik, Jorge Tabares, vicepresidente financiero del GEB reveló que, aunque no hay una decisión tomada hasta el momento, el registro ante la SEC puede tardar entre tres y cuatro meses.
Añadió que el proceso para listar los ADR en una bolsa de Estados Unidos “también se podría hacer más o menos en paralelo. Si uno tomara decisiones de actuar, uno podría estar hablando de que en esos cuatro meses podría tratar de hacer alguna transacción en el mercado”.
Sin embargo, reiteró que “no hay ni decisiones ni un cronograma que estemos persiguiendo particularmente nosotros”, pues depende de factores propios del mercado.
Al tiempo, reiteró la relevancia que tiene este avance para el grupo: “Para llegar a donde estamos hoy, y puedo decir que estaríamos listos para ir a la SEC, ha sido un trabajo de 18 meses hacia atrás”, tiempo que ha sido destinado para la preparación y para “organizar la casa en cumplir con todos los requisitos que se exigen”.
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Las dos señales que espera el GEB para llegar a Nueva York
Tabares explicó que hay dos “detonantes” que darían luz verde a iniciar el listado en Estados Unidos y el registro ante el regulador estadounidense, los cuales dependen, por un lado de la Alcaldía como su accionista mayoritario y el otro de condiciones de mercado.
Es decir, uno de estos factores sería la decisión de la administración distrital para enajenar de 9,4 % de las acciones que posee la Alcaldía en la empresa de energía, según se anunció en enero de este año.
Actualmente, la Alcaldía tiene 65,68 % de la propiedad accionaria del Grupo Energía Bogotá, seguido por el fondo de pensiones obligatorias Porvenir Moderado, con 7,03 %, mientras que el Fondo Protección Moderado posee el 5,76 % de los títulos en circulación.
El otro punto tiene que ver con una posible emisión primaria de acciones. Según explicó Tabares, eventualmente la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá podría decidir sobre esta decisión “y fortalecer el capital”.
Aclaró que estas acciones “las estamos haciendo para facilitar que si se toma esa decisión se pueda ejecutar de manera muy favorable para nosotros.”
En la decisión de hacer una emisión también pesaría la búsqueda de un mayor flotante, es decir, un mayor número de inversionistas individuales, pues descontando la actual participación del Distrito, los fondos de pensiones y otros grandes inversionistas, apenas el 7 % de la compañía circula diariamente en la Bolsa de Valores Colombia (bvc).
¿A qué precio saldrían los ADR de GEB en nueva York?
Tabares explicó que el número de acciones que representaría cada ADR dependerá de cómo se estructure el programa, con el objetivo de que el título tenga un precio comparable con el de compañías similares y no se ubique en la categoría de penny stock, como se conoce a las acciones que cotizan por debajo de US$1.
“Si uno apuntara que sea US$20, US$25 el valor de la ADR, es algo que tiene como sentido. Eso no es una decisión, pero en ese rango es que uno sale de penny stock y se ubica como en puntos intermedios de valor”, explicó el vicepresidente financiero del GEB.
El ejecutivo aclaró que se trata de una referencia y no de un precio definido. La cifra dependerá, entre otros aspectos, de cuántas acciones se agrupen para representar cada ADR.
En paralelo con la preparación regulatoria, el GEB ha adelantado un trabajo de posicionamiento ante inversionistas internacionales, incluidos inversionistas de fondos cotizados en bolsa (ETF), con los que anteriormente no tenía ese nivel de acercamiento.
Según Tabares, la compañía ha encontrado una buena receptividad en esos contactos y busca ampliar su presencia entre inversionistas internacionales.
Esto, pues considera que la participación actual de estos socios en su base accionaria es inferior al 1 %, una proporción que, a su juicio, no refleja el tamaño del grupo ni sus perspectivas de crecimiento.
El ejecutivo señaló que el trabajo de preparación y las autorizaciones obtenidas buscan facilitar una eventual operación si los accionistas o los órganos de dirección deciden avanzar con una transacción en el mercado estadounidense.
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