GEB confirma formación de liquidez para su acción en la Bolsa de Colombia: así funcionará el programa

Tal como lo reveló en días previos Valora Analitik, Grupo Energía Bogotá confirmó que iniciará un programa de formación de liquidez para su acción en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Esta es una intención de la compañía según lo ha revelado su presidente, Juan Ricardo Ortega.
La compañía explicó que el pasado 30 de enero suscribió un acuerdo con la firma comisionista de bolsa Alianza Valores S.A., quien actuará como formador de liquidez de la acción de del GEB, buscando aumentar la transaccionalidad de las acciones del Grupo a través de órdenes de compra y venta en el mercado bursátil.
La implementación de este programa tiene como objetivo incrementar la liquidez y profundidad del título en el mercado secundario, mejorar la formación de precios y fortalecer la visibilidad y presencia del GEB en el mercado local, contribuyendo así a una mayor eficiencia en la negociación de la acción.
Se espera que este programa genere beneficios para los accionistas, al facilitar condiciones de negociación más dinámicas y transparentes, y que aporte al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales colombiano, en línea con las mejores prácticas del mercado«.
