GEB será el quinto emisor colombiano en la Bolsa de Nueva York; buscará entrar a índices internacionales

Tras la aprobación de los accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) para crear un programa de ADR que permita listar las acciones en la Bolsa de Nueva York, se destacaron algunos de los objetivos con esta operación.
Uno de ellos será aumentar la liquidez de la acción y ampliar la participación de inversionistas internacionales.
En su exposición a los inversionistas, Jorge Andrés Tabares, vicepresidente financiero del GEB, señaló que actualmente los inversionistas extranjeros representan menos del 1 % de los accionistas.
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Además, indicó que uno de los principales cuestionamientos que recibe la compañía de estos inversionistas es la baja negociación diaria de la acción.
Según Tabares, una mayor transabilidad podría generar un círculo de mayor liquidez y facilitar la entrada de nuevos inversionistas. Señaló además que el GEB, con una capitalización bursátil cercana a US$8.000 millones, tiene el tamaño para aspirar a participar en índices internacionales.
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Se buscará mayor visibilidad en índices internacionales
Tabares destacó ante los accionistas que será la Junta Directiva la que determine si el ADR del Grupo Energía Bogotá será listado en Nasdaq o en otros índices en Wall Street.
Actualmente el título del GEB tiene una participación de alrededor del 5 % en el MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), pero no está incluido en índices regionales.
Una mayor liquidez podría permitirle cumplir otras condiciones necesarias para acceder a estos referentes y generar una demanda adicional por parte de fondos que replican esos índices.
El listado también implicaría para el GEB operar bajo estándares internacionales más exigentes en materia de gobierno corporativo, contabilidad, controles y relación con inversionistas.
Tabares señaló que la compañía lleva cerca de año y medio presentando su historia a inversionistas internacionales y que la operación podría facilitar el acceso a capitales y alianzas estratégicas.
Además, destacó que cerca del 75 % de la deuda del GEB ya es internacional, por lo que el listado en Nueva York profundizaría una estrategia de acceso a mercados externos que la compañía ya desarrolla.
Así ha sido el crecimiento del GEB en los últimos años
Juan Ricardo Ortega, presidente Grupo Energía Bogotá (GEB), destacó que la compañía pasó de registrar ingresos por $5,5 billones hace unos seis años a cerca de $8 billones actualmente, mientras que su Ebitda llegó a $5,9 billones y la utilidad neta alcanzó un récord de $3,4 billones el año pasado, frente a $2,6 billones al inicio del periodo.
Ortega destacó además que la compañía ha aumentado su presencia internacional mediante alianzas y actualmente tiene operaciones en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
En distribución de gas suma más de 5 millones de clientes entre Colombia y Perú, mientras que su infraestructura de transmisión alcanza cerca de 23.000 kilómetros y la de transporte de gas en Colombia, a través de TGI, llega a 4.033 kilómetros.
La principal apuesta de crecimiento está en la transmisión eléctrica, con Brasil como uno de los mercados de mayor expansión para el GEB. Ortega señaló que el grupo ya es una de las cinco empresas más grandes de transmisión en Brasil, con más de 5.200 kilómetros de infraestructura, 13 concesiones y más de US$1.000 millones de inversión.
El ejecutivo destacó que Brasil tiene un plan agresivo de expansión de su infraestructura de transmisión, impulsado también por el crecimiento de la generación eólica y por la demanda energética de nuevos proyectos, incluidos grandes centros de datos asociados a la inteligencia artificial. Según Ortega, el grupo busca consolidar más de US$6.000 millones de ingresos anuales en ese mercado.
Ortega también planteó un potencial estructural de crecimiento para el negocio de transmisión ante la electrificación de la economía y el aumento de la demanda de energía.
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