Relevante | Accionistas del Grupo Energía Bogotá aprobaron iniciar proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York

En Asamblea Extraordinaria, los accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) votaron positivamente la propuesta para que el holding de energía liste sus títulos en la Bolsa de Valores de Nueva York.
En la reunión los inversionistas del GEB aprobaron el registro internacional de sus acciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y listamiento en una bolsa de valores de los Estados Unidos mediante un programa de American Depositary Receipts (ADR).
Andrés Escobar, presidente de la Junta Directiva del GEB, explicó previo a la votación que esta iniciativa está alineada “con el propósito de continuar fortaleciendo al Grupo Energía Bogotá como una empresa líder en la región, preparada para competir y crecer bajo los más altos estándares internacionales”.
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De igual manera, indicó que el eventual registro y listamiento internacional “contribuiría a profundizar estándares de gobierno corporativo y control interno”, además de ampliar la visibilidad de la compañía frente a inversionistas globales.
Otro de los objetivos será “ampliar nuestra base accionaria, mejorar la liquidez de la acción y abrir la puerta a nuevas alternativas para respaldar el crecimiento futuro del grupo”, según Escobar.
La aprobación se logró con el 99,7 % de las acciones representadas en la Asamblea Extraordinaria.
Enajenación de acciones del GEB y principales inversionistas
Vale recordar que el GEB viene adelantando acciones para mejorar su flotante y su liquidez en el mercado local. Una de estas acciones es la enajenación del 9,4 % de las acciones que posee la Alcaldía de Bogotá en la empresa de energía, según se anunció en enero de este año.
De acuerdo con las cuentas iniciales, el Distrito recaudaría cerca de $2 billones con la venta de estas acciones, que irán al público general. Estos recursos se usarían para la financiación de obras en la ciudad.
Actualmente, la Alcaldía tiene 65,68 % de la propiedad accionaria del Grupo Energía Bogotá, seguido por el fondo de pensiones obligatorias Porvenir Moderado, con 7,03 %, mientras que el Fondo Protección Moderado posee el 5,76 % de los títulos en circulación.
El punto aprobado por los accionistas fue el siguiente:
Primero: Autorizar a la sociedad para iniciar el proceso de solicitud de registro internacional del Grupo Energía Bogotá SA ESP ante la United States Securities and Exchange Commission y el listamiento en una bolsa de valores de los Estados Unidos mediante la implementación de un programa de American Depositary Receipts (ADRs), sujeto a la autorización de la U.S. SEC, facultando a la Junta Directiva para determinar la oportunidad, estructura, condiciones y demás términos del proceso, asi como para determinar, con base en criterios técnicos, financieros, regulatorios y de mercado, la conveniencia de continuar, modificar los términos, suspender o desistir del mismo.
Segundo: Delegar en la Junta Directiva la decisión definitiva de la selección de la bolsa de valores en la cual la Sociedad se listará mediante un programa de American Depositary Receipts (ADRs).
Tercero: Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para que, con sujeción a las determinaciones de la Junta Directiva, adelante todos los trámites y gestiones necesarias ante las autoridades y entidades competentes, tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos y cualquier otra entidad cuya intervención sea requerida para adelantar el proceso de registro internacional en los términos del numeral primero.?
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