Clientes de Davivienda y DaviPlata tendrán nueva opción para retirar dinero en tiendas Olímpica

Los bancos en Colombia y las cadenas de supermercados siguen creando sinergias para simplificar la forma en la que sus usuarios retiran su dinero y hacen otras operaciones que antes debían hacer en alguna sucursal.
Esta vez, el turno fue para los clientes de Davivienda y DaviPlata, que podrán acceder a servicios financieros en las cajas habilitadas de 403 tiendas Olímpica en el país.
De acuerdo con la cadena de supermercados, parte del Grupo Olímpica, en estos puntos se podrán realizar depósitos y retiros de Davivienda y DaviPlata, así como pagos de productos propios del banco.
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Al dar a conocer este nuevo servicio, Marcela Ramírez, CEO de DaviPlata, indicó que “la alianza con Olímpica nos permite acompañar a las personas en un lugar que ya hace parte de su rutina, para que puedan resolver más en una misma visita. Queremos seguir sumando aliados que nos permitan estar más cerca y hacerles la vida más fácil”.
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Así serán los servicios de Davivienda y DaviPlata en Olímpica
Como parte del proceso, se explicó que para las operaciones de retiros de efectivo no será necesaria la tarjeta física ni documentos adicionales: solo deben solicitar desde la aplicación el código de seguridad y presentarlo en la caja.
Asimismo, esta alternativa permitirá transferir dinero a terceros con lo que el usuario solo deberá indicar el número de la persona que recibirá los recursos y el monto que desea enviar.
“La alianza nos posibilita ampliar los servicios que ofrecemos y facilitar el acceso a operaciones financieras, con horarios amplios, seguridad y presencia en distintas regiones del país. De esta manera, fortalecemos el papel de nuestros puntos de venta como espacios de servicio y cercanía para las comunidades donde estamos presentes”, afirmó José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica.
Las empresas también indicaron que la corresponsalía estará disponible en las cajas habilitadas, en la mayoría de los establecimientos, de 7:00 a. m. a 9:00 p. m., los 365 días del año, incluyendo domingos y festivos.
Esta nueva alianza se respalda en la experiencia de más de 12 años que tiene Olímpica cuenta como corresponsal bancario. Actualmente, sus terminales procesan más de 800.000 operaciones financieras al mes, y movilizan más de $185.000 millones mensuales.