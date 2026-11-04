Rafael Nadal se acerca a la directiva del Real Madrid: el nuevo camino que podría llevarlo a la presidencia

El extenista español Rafael Nadal está a un paso de incorporarse a la junta directiva del Real Madrid, una decisión que marcará una nueva etapa en su trayectoria después de retirarse del tenis profesional en noviembre de 2024. El ganador de 22 títulos de Grand Slam aceptó la propuesta de la institución presidida por Florentino Pérez para participar en su dirección.
El Real Madrid confirmó este miércoles que su junta directiva acordó someter el nombramiento de Nadal a la ratificación de la Asamblea General Extraordinaria de Socios Compromisarios, prevista para el próximo 21 de noviembre. De recibir el respaldo correspondiente, el extenista pasará a formar parte del órgano encargado de las principales decisiones institucionales del club.
La incorporación supone un paso significativo en la relación entre Nadal y el Real Madrid, una institución de la que es seguidor desde su infancia y socio de honor desde 2011. Actualmente figura como socio número 67.778, según informó el propio equipo.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
Tras conocerse la noticia, Nadal agradeció públicamente la invitación de Florentino Pérez y manifestó su entusiasmo por asumir este nuevo reto. Sin embargo, todavía no se han anunciado las funciones específicas que desempeñaría dentro de la junta directiva.
Rafael Nadal y su aspiración de convertirse en presidente del Real Madrid
La posible llegada de Nadal a la estructura directiva revive una posibilidad que el propio extenista había mencionado años atrás: convertirse algún día en presidente del Real Madrid.
En septiembre de 2023, durante una entrevista con Movistar+, el español reconoció que le gustaría asumir ese cargo, aunque aclaró que una responsabilidad de semejante dimensión requería preparación y conocimiento de sus propias capacidades.
En aquella conversación también expresó su respaldo a Florentino Pérez, a quien consideraba la persona más adecuada para dirigir el club. No obstante, dejó abierta la posibilidad de involucrarse en su administración en el futuro.
Los negocios de Rafael Nadal después de su retiro del tenis
Más allá de su trayectoria deportiva, Nadal ha desarrollado actividades empresariales relacionadas con la formación de deportistas, la hotelería y el turismo. Su proyecto más reconocido es la Rafa Nadal Academy, inaugurada en 2016 en Manacor, Mallorca, que combina entrenamiento de alto rendimiento, educación y alojamiento.
También participa en iniciativas hoteleras como ZEL, una marca desarrollada junto a Meliá Hotels International, con la que ha ampliado su presencia empresarial fuera del tenis.
Estas experiencias podrían aportar una perspectiva diferente a la administración del Real Madrid, aunque el club todavía no ha informado si Nadal tendrá responsabilidades específicas relacionadas con el desarrollo comercial o deportivo de la institución.
Recomendado: Real Madrid apunta a una valoración histórica para acercarse a las franquicias deportivas más poderosas
La Asamblea General Extraordinaria del 21 de noviembre será determinante para formalizar su nombramiento. De concretarse, Nadal pasará de ser una de las figuras más reconocidas del madridismo a participar directamente en la dirección institucional del Real Madrid, mientras permanece abierta la incógnita sobre sus aspiraciones presidenciales.