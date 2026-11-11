Courtois amplía sus negocios fuera del Real Madrid: invierte en pádel y expande su presencia deportiva

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, continúa ampliando sus negocios fuera del fútbol. El jugador belga realizó una inversión en Gallop Global, empresa con sede en Dubái dedicada a la organización de eventos deportivos y responsable del Emaar Dubai Premier Padel P1, uno de los torneos del circuito internacional Premier Padel.
La operación se concretó a través de Nxtplay, plataforma de inversión que Courtois cofundó con el empresario Gonzalo Vila y que ya cuenta con participaciones en clubes de fútbol y compañías vinculadas a los deportes electrónicos.
Con este movimiento, Nxtplay realiza su primera inversión en el pádel y se incorpora como socio estratégico de Gallop Global. Las compañías no revelaron el monto desembolsado ni el porcentaje de participación adquirido.
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El acuerdo busca fortalecer la presencia internacional de la promotora, desarrollar nuevas competiciones y ampliar sus oportunidades comerciales en mercados de Oriente Medio y Asia.
Gallop Global, fundada en 2023, organiza el Emaar Dubai Premier Padel P1, que se disputa del 8 al 15 de noviembre en el Hamdan Sports Complex de Dubái. La compañía también desarrolla experiencias deportivas y eventos en vivo.
Courtois, quien ha manifestado públicamente su afición por el pádel, considera que el crecimiento internacional de esta disciplina representa una oportunidad para invertir en empresas relacionadas con su desarrollo.
Los otros negocios de Courtois fuera del Real Madrid
La entrada al pádel se suma a una cartera de inversiones que el arquero ha construido mientras continúa su carrera profesional.
A través de Nxtplay, Courtois tiene participaciones en tres clubes europeos: KRC Genk, de Bélgica; Le Mans FC, de Francia; y CD Extremadura, de España.
La inversión en Genk, anunciada en junio de 2026, tiene un componente especial para el futbolista, pues fue el equipo en el que comenzó su trayectoria profesional antes de dar el salto al Chelsea.
Su expansión empresarial también llegó a los deportes electrónicos. En septiembre de 2026, Nxtplay ingresó como inversor a Fusion Esports Group, compañía propietaria de Astralis, una de las organizaciones reconocidas internacionalmente por su participación en Counter-Strike.
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La plataforma busca que los deportistas profesionales participen directamente en negocios relacionados con el deporte, los medios de comunicación y la tecnología, más allá de los tradicionales contratos de patrocinio.
Para Courtois, de 34 años, estas operaciones representan una manera de diversificar sus inversiones y construir una actividad empresarial paralela a su carrera futbolística.
Con Gallop Global, el belga suma ahora la organización de eventos deportivos a sus inversiones en clubes y deportes electrónicos, en una estrategia que combina capital, participación empresarial y expansión internacional.