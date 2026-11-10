Ministro de Comercio busca llevar al Real Madrid a Barranquilla y Florentino Pérez propone jugar también en España

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió una propuesta del Gobierno colombiano para disputar un partido amistoso frente al Junior de Barranquilla en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La iniciativa también contempla un segundo encuentro en España, lo que abriría la posibilidad de que el conjunto barranquillero juegue en Madrid.
La propuesta fue presentada por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, durante una reunión que sostuvo con el dirigente español. El funcionario reveló los detalles de la conversación en declaraciones publicadas por El Heraldo, en las que explicó cómo surgió la posibilidad de organizar ambos compromisos.
“Le planteé a Florentino un duelo con el Junior en el nuevo estadio. Le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio. Entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid”, contó Gómez Amín.
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Según el ministro, la respuesta de Pérez fue favorable a explorar la iniciativa, aunque con una condición relacionada con el formato de los encuentros. “Me dijo: si lo hacemos, lo hacemos de doble vía, que el Junior venga a Madrid y yo voy a Barranquilla”, aseguró.
El nuevo Metropolitano, clave para llevar al Real Madrid a Barranquilla
Uno de los principales argumentos de la propuesta es la transformación del estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que atraviesa un proceso de modernización para aumentar su capacidad y recibir acontecimientos deportivos de mayor dimensión.
El renovado Metropolitano será escenario de la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El encuentro continental marcará una nueva etapa para el estadio barranquillero, mientras la ciudad busca aprovechar su modernización para atraer otros espectáculos deportivos internacionales.
La eventual presencia del Real Madrid representaría una oportunidad comercial a través de la venta de boletería, los patrocinios, el turismo y la actividad hotelera. Además, un segundo partido en España supondría una exposición internacional para Junior, que tendría la posibilidad de enfrentar a uno de los clubes más reconocidos del mundo.
Gómez Amín también confirmó que compartió la iniciativa con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y mencionó la posibilidad de que figuras como Kylian Mbappé visiten el renovado escenario deportivo.
La reunión entre Florentino Pérez y el Gobierno colombiano
El encuentro entre Gómez Amín y Florentino Pérez tuvo inicialmente un propósito social. El pasado 6 de noviembre, el ministro difundió imágenes de la reunión, durante la cual abordaron la posibilidad de ampliar los programas de la Fundación Real Madrid en Colombia.
El objetivo es llevar escuelas sociodeportivas a comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según información divulgada por el Ministerio de Comercio, la fundación ha beneficiado a más de 60.000 niños colombianos durante los últimos 18 años.
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La propuesta deportiva también tendría un antecedente importante: la última visita del Real Madrid a Colombia ocurrió el 7 de agosto de 2008, cuando enfrentó a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá y se impuso por 2-1.
De concretarse los amistosos, Barranquilla recibiría por primera vez al conjunto español para enfrentar a Junior, mientras que el equipo colombiano tendría la oportunidad de disputar un compromiso en la capital española.