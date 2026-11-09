Inter Miami y Levi’s amplían su alianza comercial con una nueva colección de ropa para los aficionados

Inter Miami, el equipo de Lionel Messi y David Beckham, amplió su alianza comercial con Levi’s mediante el lanzamiento de una nueva colección de ropa dirigida a sus aficionados. La iniciativa forma parte de un acuerdo multianual con el que ambas organizaciones buscan aprovechar la conexión entre el fútbol, la moda y el consumo.
El lanzamiento representa un nuevo paso en la estrategia comercial del conjunto estadounidense, que busca convertir su identidad deportiva en una marca capaz de generar oportunidades de negocio más allá de los partidos y la venta tradicional de camisetas.
La colaboración también responde al creciente interés de las empresas de moda por el fútbol, un mercado donde los clubes y sus jugadores se han convertido en plataformas internacionales para llegar a nuevos consumidores.
¿Qué incluye la nueva colección de Inter Miami y Levi’s?
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La línea está compuesta por tres prendas principales de estilo urbano, todas diseñadas con los colores rosa y negro que identifican al equipo de Florida.
La primera es una chaqueta de mezclilla negra, con el escudo de Inter Miami bordado en rosa tanto en el pecho como en la espalda. También incluye un parche especial que identifica la colaboración.
La segunda corresponde a un pantalón corto de mezclilla negra, con detalles del club en la cintura y un escudo bordado. La tercera es una camiseta blanca que combina el reconocido logotipo de Levi’s con la identidad del conjunto estadounidense.
La propuesta incluye, además, parches coleccionables que permiten personalizar las prendas.
Para presentar la colección, la marca reunió a jugadores como Ian Fray, Facundo Mura, Telasco Segovia y Yannick Bright en una campaña fotográfica realizada en Nu Stadium.
Los productos comenzaron a comercializarse el 7 de noviembre en las tiendas oficiales de Inter Miami, ubicadas en Nu Stadium y en el estadio de Fort Lauderdale, además de establecimientos seleccionados de Levi’s en Brickell, Aventura y Dadeland.
El negocio de Inter Miami más allá de Lionel Messi
La nueva colección prolonga una relación comercial que comenzó en 2025, cuando Levi’s desarrolló experiencias para los seguidores durante la participación del equipo en el Mundial de Clubes.
En aquella ocasión, los aficionados pudieron personalizar prendas de mezclilla con diseños y parches inspirados en el club, una iniciativa que ahora evoluciona hacia una línea exclusiva de productos.
Según Íñigo Aznar, director de ingresos de Inter Miami y Nu Stadium, la ampliación del acuerdo permitirá desarrollar nuevas experiencias y productos que conecten con la identidad del equipo y sus seguidores.
Por su parte, Les Green, director sénior de deportes y colaboraciones de Levi Strauss & Co., destacó que el fútbol también representa una expresión cultural y de estilo personal, una característica que ambas marcas buscan aprovechar.
La alianza contempla futuros lanzamientos de edición limitada y nuevas experiencias comerciales para los aficionados.
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La nueva colección llega en medio del crecimiento económico del Inter Miami, que en 2026 se convirtió en el club más valioso de la MLS, con una valoración de US$1.350 millones, según Forbes.
La franquicia de David Beckham y Jorge Mas también lidera la liga en ingresos, con US$200 millones anuales, una cifra que prácticamente se cuadruplicó desde la llegada de Lionel Messi en 2023. Su expansión comercial incluye ahora nuevas oportunidades en el mercado de la moda deportiva.