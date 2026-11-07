La Fórmula 1 dispara sus ingresos mientras MotoGP entra en pérdidas: el contraste millonario de Liberty Media

La Fórmula 1 y MotoGP, dos de las principales competiciones del automovilismo y motociclismo mundial, atraviesan realidades financieras diferentes pese a pertenecer al mismo propietario, Liberty Media.
De acuerdo con los resultados publicados por la compañía el 5 de noviembre de 2026, la Fórmula 1 alcanzó ingresos de US$1.115 millones durante el tercer trimestre, un crecimiento del 28 % frente a los US$869 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
La cifra representa un récord para la categoría, que superó por primera vez los US$1.000 millones de facturación durante un tercer trimestre.
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El beneficio operativo también aumentó, al pasar de US$168 millones a US$270 millones, mientras que los pagos distribuidos entre las escuderías alcanzaron US$422 millones.
MotoGP pierde ingresos mientras la Fórmula 1 fortalece su negocio
El panorama fue diferente para MotoGP, adquirida por Liberty Media en julio de 2025.
Durante el tercer trimestre de 2026, el campeonato de motociclismo facturó US$111 millones, un descenso del 34 % frente a los US$169 millones del mismo periodo del año anterior.
Además, MotoGP registró pérdidas operativas de US$3 millones, frente a los US$28 millones de beneficio operativo que había obtenido un año antes, según las cifras comparables presentadas por Liberty Media.
De esta manera, la Fórmula 1 generó ingresos equivalentes a diez veces los de MotoGP durante el trimestre.
Sin embargo, las diferencias no responden exclusivamente al desempeño comercial de ambas competiciones.
La Fórmula 1 celebró siete grandes premios entre julio y septiembre, uno más que en 2025, mientras MotoGP disputó cinco carreras, dos menos que durante el mismo periodo del año anterior.
El calendario influyó directamente en el reconocimiento de ingresos por organización de carreras, derechos audiovisuales y patrocinios. MotoGP también registró menores ingresos contractuales por derechos de televisión.
El desafío de Liberty Media con sus dos competiciones
El contraste representa un desafío para Liberty Media, que busca aprovechar la experiencia comercial adquirida con la Fórmula 1 para impulsar el crecimiento internacional de MotoGP.
En los primeros nueve meses de 2026, la Fórmula 1 acumuló ingresos de US$2.496 millones, prácticamente iguales a los registrados durante el mismo periodo de 2025.
Por su parte, MotoGP facturó US$375 millones, un descenso del 10 % en términos comparables, aunque mantuvo un beneficio operativo acumulado de US$10 millones.
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La compañía también anunció nuevos nombramientos ejecutivos en MotoGP y renovaciones de acuerdos comerciales y televisivos para fortalecer su expansión.
Derek Chang, presidente y consejero delegado de Liberty Media, destacó el desempeño de la Fórmula 1 y aseguró que la reorganización directiva de MotoGP busca aprovechar el potencial de crecimiento de la categoría a largo plazo.