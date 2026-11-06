Gianni Infantino enfrenta nuevos rivales por el poder de la FIFA: un japonés busca poner fin a su mandato

La presidencia de la FIFA tendrá una disputa electoral en 2027. Después de una década al frente del organismo que gobierna el fútbol mundial, Gianni Infantino se prepara para enfrentar a nuevos aspirantes, entre ellos el japonés Kozo Tashima, quien anunció su intención de competir por el máximo cargo.
Tashima, de 68 años y presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), confirmó su decisión con el respaldo unánime de la federación de su país. Su candidatura surge en medio de cuestionamientos al modelo de gestión de Infantino y a sus propuestas comerciales para el organismo.
El dirigente japonés aseguró que pretende llevar a la FIFA los principios de honestidad, integridad y transparencia que, según él, caracterizan al fútbol de Japón. Su decisión también representa un desafío para el actual presidente, quien llegó al poder en 2016 y aspira a prolongar su mandato hasta 2031.
¿Quién es Kozo Tashima, el japonés que desafía a Infantino?
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Tashima cuenta con una extensa trayectoria deportiva y administrativa. Fue futbolista profesional, integró la selección japonesa y presidió la JFA entre 2016 y 2024, cuando fue reemplazado por Tsuneyasu Miyamoto.
Además, forma parte de la estructura directiva de la FIFA desde 2015, por lo que conoce el funcionamiento interno de la organización y sus mecanismos de decisión.
No obstante, su intención de competir todavía debe superar un requisito fundamental: conseguir el respaldo formal de al menos cinco federaciones nacionales antes del 18 de noviembre de 2026. De acuerdo con Reuters, el japonés podría recibir apoyo de asociaciones del sudeste asiático y federaciones europeas críticas de Infantino.
Las disputas económicas que rodean las elecciones de la FIFA
La contienda ocurre después de que Infantino impulsara, en julio de 2026, una propuesta para incorporar inversionistas privados a una nueva estructura comercial vinculada con los derechos y los ingresos de competiciones internacionales, incluido el Mundial.
El proyecto no prosperó y provocó cuestionamientos sobre el control de los negocios de la organización y el papel que tendría el capital privado en el futuro del fútbol.
Pese a esa controversia, Infantino mantiene una posición favorable para conseguir la reelección. El respaldo del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, fortalece sus posibilidades.
Tashima tampoco será su único adversario. El exfutbolista suizo Ramón Vega, quien jugó en el Tottenham de Inglaterra, anunció su intención de presentarse a las elecciones.
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La votación está programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la FIFA. Las 211 federaciones miembro tendrán la posibilidad de participar en la elección del presidente.
El resultado definirá quién dirigirá la entidad durante los siguientes cuatro años, en una etapa marcada por la expansión comercial del fútbol y los debates sobre el manejo de sus ingresos.