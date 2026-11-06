Crisis bancaria en Paraguay pone en riesgo US$14 millones de la Conmebol y afecta al fútbol sudamericano

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) enfrenta una situación financiera inesperada después de conocerse que mantenía cerca de US$14,3 millones depositados en Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a graves problemas de solvencia.
Los recursos de la organización presidida por Alejandro Domínguez corresponden a 85.470 millones de guaraníes invertidos en certificados de depósito de ahorro (CDA), instrumentos financieros que permiten obtener rendimientos a cambio de mantener el dinero depositado durante un plazo determinado.
La cifra ubica a la Conmebol entre los principales depositantes del banco, cuyo proceso de resolución comenzó el 2 de noviembre, después de que las autoridades detectaran que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
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Sin embargo, la confederación aseguró que los recursos comprometidos representan aproximadamente el 2,5 % de sus ingresos y que la situación no pone en riesgo sus operaciones ni el cumplimiento de sus obligaciones económicas.
Esto incluye los premios de las principales competiciones continentales. En 2026, el campeón de la Copa Libertadores recibirá US$25 millones, mientras que el ganador de la Copa Sudamericana obtendrá US$10 millones.
¿Qué pasará con los US$14 millones de la Conmebol?
Una de las principales incógnitas es cuánto dinero podrá recuperar la organización sudamericana y en qué plazos. El Banco Central del Paraguay estableció que la garantía legal de depósitos alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, equivalentes aproximadamente a US$38.000.
Esta cobertura es considerablemente inferior a los US$14,3 millones que tenía depositados la Conmebol. No obstante, las autoridades contemplan mecanismos adicionales para procurar la recuperación de los recursos que superen el límite garantizado.
Ayer, 5 de noviembre, comenzaron los pagos a un primer grupo de ahorristas, con desembolsos de hasta 10 millones de guaraníes, mientras continúa el procedimiento de resolución bancaria.
Por el momento, no existe confirmación sobre una pérdida definitiva de los recursos de la Conmebol ni sobre la fecha en que podría recuperarlos.
Clubes y futbolistas paraguayos también resultaron afectados
La crisis de Ueno Bank también golpeó la estructura comercial del fútbol paraguayo, donde la entidad mantenía importantes contratos de patrocinio con la selección nacional y clubes como Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Luqueño.
Las consecuencias comenzaron a reflejarse en los estadios. Cerro Porteño ocultó la marca del banco en su camiseta, mientras Olimpia decidió terminar su relación comercial con la entidad.
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La situación también afecta directamente a los jugadores. Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), confirmó que numerosos futbolistas recibían sus salarios mediante cuentas de Ueno Bank y ahora enfrentan restricciones para acceder a sus recursos.
Incluso integrantes de la selección paraguaya reconocieron que resultaron perjudicados y anunciaron que evaluarían acciones legales para recuperar sus ahorros. El colapso bancario también desencadenó una crisis política que llevó al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a presentar su renuncia.